Iliana Calabró apostó a un cambio de look

Iliana Calabró decidió dar un rotundo cambio en su look y sorprendió a todos al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram.

“Reencuentro con mis rizos… @cristianreystyle tanto insistir me convenciste…”, expresó Iliana confesó.

Pero no fue lo único llamativo, ya que también muchos usuarios la compararon con su madre. Aída Elena Picardi, más conocida como “Coca”, utilizó toda su vida el mismo estilo. Es por eso que al ver el cambio las comparaciones fueron instantáneas.

“MUY COCA”, “Igual a la madre”, “Ayyyyy me encantó esos rulos te quedan un 10.000 yo que vos no me los saco más, sos una Pendex”, fueron algunos de los miles de mensajes. La publicación en Instagram recibió muchos “me gusta”.