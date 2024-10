Su historia cambió radicalmente, en cuanto comenzó a ser la esposa de Lionel Messi. Ella iba a convertirse en otra persona, mantener su bajo perfil que parecía adorar. Pero una sucesión de eventos afortunados la hicieron convertirse en embajadora de reconocidas marcas lujosas y la llevaron a vivir en varios lugares. Antonela Roccuzzo hizo un importante cambio a lo largo de toda su vida que la llevó a ser una de las modelos más requeridas.

De un bajo perfil a modelo: el radical cambio de imagen de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se conocían desde pequeños, ya que ella es prima del futbolista Lucas Scaglia. En 2005, y a raíz de la muerte de una amiga de Roccuzzo, ambos volvieron a contactarse y nunca más cortaron relación. Comenzaron a salir y ella decidió que lo acompañaría a donde él fuera. Por eso, primero vivió en Barcelona y años más tarde en Florida.

La carrera futbolística de Messi nunca le impidió a Antonela crear la suya. En una entrevista para la revista norteamericana Haute Living, que desde muy pequeña su sueño era ser odontóloga: “Comencé a estudiar en Rosario, pero no me gradué por varias razones personales". Sin embargo, su vida en Estados Unidos, y el haberse convertido en madre de Thiago, Mateo y Ciro, la hizo darse cuenta que podría ir por otros lados que no fuera el estudio universitario.

Por eso, y aun manteniendo su perfil tranquilo, decidió enfocarse en ser influencer y empresaria. Actualmente, cuenta con 40 millones de seguidores y varios emprendimientos. En 2014, abrió su primer negocio: Enfans, su marca de ropa para chicos. Tras este éxito, decidió ir por su siguiente proyecto, la apertura de una franquicia de Sarkany en Barcelona, junto a su amiga y socia Sofía Balbi. Sin embargo, tras dos años de pérdida, decidieron bajar definitivamente la persiana.

Esto la llevó a enfocarse más en el mundo de la moda, donde dejó de lado su timidez y se destacó por ser una requerida modelo. Desde hace un tiempo ejerce como embajadora de firmas como Luis Vuitton, Gucci, Revolve, Guerlain, Freshly Cosmetics o Tiffany & Co, con las que tiene contratos de larga duración. Durante la entrevista con la revista estadounidense, expresó: “Evolucioné con los años, y estar rodeada de profesionales de la moda me ha ayudado a entender qué me sienta bien, en qué piezas vale la pena invertir y cómo construir un guardarropa sólido".

En ese sentido, sentenció: "Si tuviera que describir mi estilo, sería relajado, casual y con telas cómodas. Me gusta que mis atuendos reflejen realmente quién soy”. Antonela Roccuzzo se maneja en los colores básicos y un maquillaje más bien suave. En ocasiones, se la juega por un cambio radical y decide resaltar su figura con vestidos más atrevidos y labios rojos. Sin embargo, y a pesar de todo lo vivido en su vida, la esposa de Messi mantiene su autenticidad en un mundo tan complejo como es el de la moda.

