Internas y tensión en LAM: qué dijo Ángel de Brito al respecto

Desde hace tiempo, Yanina Latorre y Estefanía Berardi han tenido enfrentamientos fuertes en "LAM". Sin embargo, en las últimas semanas, la tensión ha aumentado aún más. Incluso, en el programa de Carmen Barbieri afirmaron que cuando la mujer de Diego Latorre "se obsesiona con alguien, no para de maltratarla hasta que la deja sin trabajo". Incluso dejaron entrever que "hay personas que lo permiten". En ese sentido, Ángel de Brito se sinceró en las redes y habló sobre las internas que hay en su programa.



Como ya es costumbre, De Brito realizó una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y se involucró directamente en la polémica.



Cuando le preguntaron si "Yanina se había cargado a otra Angelita", él respondió que Yanina es una empleada del programa y que no tiene ninguna influencia en la rutina, elenco, etc. Añadió que ella es solo una más y es la número uno del panel.

Ángel de Brito se metió en la interna de LAM.

Los seguidores de Ángel también le preguntaron por qué permitía que Estefi criticara tanto el programa, sin que él saliera a cruzarla. "Es su opinión. Soy pro libre expresión", mantuvo el conductor.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo se las arreglaba con Yanina y Estefi, que parecían estar esperando siempre el momento justo para atacarse, el periodista y conductor de LAM dijo que "hay conflictos en todos los paneles y que 'LAM' no es careta".

De esta manera, Ángel de Brito puso el pecho a "las balas" y se hizo cargo de las internas de sus panelistas.

