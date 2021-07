Karina Gao, la instagrammer gastronómica revela su lado más humano detrás de esta red social

La influencer del momento vive el boon de su vida con la llegada de su tercer hijo. Luego de darle batalla al covid 19 y salir victoriosa está determinada a seguir adelante con la vida y su comunidad de Instagram es parte de ello. La comunidad 2.0 la conoce como Karina Gao, pero su nombre real es Qian que significa niña hermosa. Llegó a los 9 años de China junto a su familia y desde entonces es una argenta más.

Es madre de tres adorables niños y está casada con Dominic Croce, un francés. Tiene un título en economía empresarial, un Máster en Management y es Chef de cuisine, los cuales combina excelentemente a través de su cuenta de IG @MonPetitGlouton donde comparte recetas fáciles, ricas y gourmet para toda la familia.

Karina Gao

Con más de 500 mil seguidores, la cocinera asegura que lo de influencer fue el resultado más inesperado en la búsqueda de un sueño y que se siente afortunada de impartir la cultura Argen-china-francesa en esta red social que sigue creciendo día a día.

-Sos una mujer multitaskting, pero la de influencer es la se destaca en en este momento, ¿Cómo surgió todo, fue planeado?

Yo creo que no se planea ser influencer, en mi caso mi objetivo era escribir un libro de cocina, era lo que quería y en las redes esto se fue haciendo una bola de nieve, se fue agrandando y terminé con una gran cantidad de seguidores a los que me exponía y me sentía cómoda con ello, y me sigue gustando. Por eso creo que el medio me convirtió en influencer y esa comunidad es quien me define y es algo mutuo.

-En tus contenidos mostrás tu fascinación por el Batch cooking y el Meal Prep, ¿Quién fue tu referente de estos?

No hay un referente del batch cooking o meal prep en el mundo en este momento, es una práctica que existía de antes, pero se renovó actualmente. Este método me gusta mucho porque es como aplicar la eficiencia empresarial, la economía y logística en la cocina, por eso lo aplico en mis contenidos. Porque mi cuenta apunta para el lado de lo cotidiano y la eficiencia. Para la gente es muy aspiracional el hecho de ver como yo llevo una vida super ocupada, pero llego a cocinar. Entonces eso les da esperanzas y yo les enseño esos tips. Por eso yo me giro para ese lado y ahí enfatizo que es la comunidad quien te va marcando para que lado ir.



Karina Gao

- ¿Qué cualidades atribuyes como influencer? ¿Cuál destacarías más?

Yo creo que lo que me diferencia es mi forma de comunicar. Me parece que, de alguna manera, la forma en como cuento las recetas le llega a la gente y le aspiro confianza; no le tienen miedo y lo hacen y les sale bien. Eso los pone contentos que se animan a más, entonces es más la manera de comunicación que la receta en sí.

- ¿Cómo compaginas tu vida familiar y tu trabajo?

No lo considero un trabajo, lo paso tan bien que no puedo definirlo así. Pero esto me permite combinar lo digital y adaptarlo con la familia. Como todo tiene sus pro y contras, el pro es que puedo manejar libremente mi tiempo, pero el contra es que estoy a mil y me cuesta bajar un cambio. Esto de mostrar a mi familia o parte de ella crea un lazo y me acerca a la gente y también me gusta mostrárselos. Todo surge con naturalidad, mis stories están lleno de momentos graciosos junto a mi familia.

- Viviste un momento difícil debido al covid-19, al punto de ser una de las casi 100mil víctimas fatales, ¿Qué rescatas de todo esto?

Estoy en plena recuperación, es una etapa de bastante esperanza. Lo que rescato es el positivismo que tengo frente a estas adversidades de la vida y es lo que estimo me hizo salir adelante. Uno después de atravesar momentos así aprecia más la vida y la mira desde otros ángulos. En todo el proceso de internación mi familia y la comunidad me acompañó. Siempre están en las buenas y en las malas y esa conexión es inexplicable.

-¿Cómo afrontas el lado oscuro de las redes sociales? Algunos suponen que lo peor es el “sincericidio”, ¿esto es así?

Primero que todo hay que tomarlos con pinzas, por los haters, y como manejo mucho el positivismo en mi cuenta tengo pocos por suerte. Soy muy consciente de que el odio atrae más odio, entonces uno tiene que terne en claro lo que busca.

En cuanto a lo otro, el problema no es la sinceridad sino la manera en cómo se conversa. Una persona no es sincera el 100 %, en la vida real vos no le decís a alguien mal vestido lo feo que es su ropa. Si, es sincero, pero vos no lo haces, entonces algo que no aplicas cara a cara sí lo haces en redes. Ahí aparece ese límite que la gente no sabe marcar y se justifica con ser directo y sincero, y no es así, es su mala educación y la falta de respeto es lo que prevalecen.

Karina Gao junto a su marido.

- En HBO GO está el documental “Fake Famous” que trata sobre los influencers y dice que ellos no poseen talento, solo la habilidad de vender. ¿Qué pensás al respecto?

Hay muchos modelos de influencer, no es solo uno, y ellos ponen a todos en una misma bolsa. Miré solo un par de capítulos y lo dejé porque me pone nerviosa esos programas en donde estigmatizan por igual algo sin considerar a otros. Lo que muestra el programa no esta tan así.

Si sos influencer no podés pretender vivir de las regalías de zapatillas, podrás tener 25mil pares, pero no pagás la cuota del colegio de tus hijos con eso. Este programa muestra esta falencia y la gente piensa que las cosas nos caen gratis y no, uno invierte y paga con su tiempo.

Yo muestro una zapatilla en redes y me preguntan de dónde es, hoy, dentro de una semana, o en cinco meses; por ende, mi laburo es el de un call center, porque me preguntan y yo respondo. Hay marketing y publicidad. Hay edición te texto porque yo te redacto el copy y por todo eso es lo que yo cobro, por lo que me pagan. Ojo, siempre hablo desde mi posición, primeramente.

- En relación a entre pares, ¿Se consultan entre influencers? ¿Hay competencia?

No es un mundo tan cruel como parece, nos consultamos un montón y me llevo bien con varios colegas. Nos ayudamos mutuamente, hay mucho amor y paz.

Hay algunos que recién arrancan y de repente crecen muy rápido, y ese es un periodo difícil de manejar más que nada por la fama. Es inevitable, todos pasamos por esta etapa de creértela más de lo que sos, y la vida se ocupa de bajarte un cambio y decís bueno hay que calmarse. Estos conflictos suceden más que nada en esa euforia de la fama, y en mi caso evito dar la identidad de alguno porque justamente yo lo viví y lo comprendo.





Karina Gao y su vuelta a Flor de Equipo

- ¿Cuál es el mayor error que has cometido, si es que hay, en este mundo digital?

Me pasó una vez que una cuenta pública me atacó fuerte en redes y utilizó parte de mi libro como contenido sacándolo de contexto. Yo hice un descargo en mis stories de IG y mi comunidad, que me defiende bastante, salió a agredir a esa cuenta pública. La agredieron, insultaron y le dijeron de todo, esto me ocasionó una terrible culpa y pena que me disculpé con ella y le pedí perdón.

Uno cuando está caliente y enojado actúa sin medir las consecuencias y no piensa bien, a partir de ese hecho yo no salgo a escrachar a nadie públicamente, aunque me ataquen ellos en este medio. Yo les escribo personalmente y les planteo la situación. Sinceramente el escrache es malo y a mí eso no me hizo nada bien.

- Se dice que en la cultura china persiste la seriedad. ¿De dónde proviene esa pizca de humor que se aprecia en tus redes?

Mi humor viene porque soy mala china, creo que si estuviera en China sería un desastre. Sin embargo, mi humor se fue formando, tal vez es un gen que tuve oculto y reprimido, pero ahora se potenció. Cada vez disfruto más del humor y me alegra compartirlo.

El chino lo esconde mucho y teme compartirlo, porque en china hay muchas cosas implícitas, que no se hablan, entonces cuando las cosas son así y usas el humor, existe el temor de que la gente lo malinterprete.

-Llevas concretado varios logros, entre ellos la publicación de tus dos libros “Mon Petit Glouton” y “Bon Apétit”, como también ser parte del programa “Flor de Equipo”, junto a Florencia Peña en Telefe. ¿Tenés proyectos futuros o que aún no culminaste?

Lo más lindo de las redes es que al tener tanta exposición también te expone a cosas buenas y a varias oportunidades. Ahora no tengo proyectos nuevos concretos, estoy acomodando nuevamente las fichas de mi vida y lo primordial es volver a tener una vida normal desde mi recuperación. Pero no tengo duda alguna de que la vida me va a preparar cosas divertidas para hacer. Solo me mantengo expectante.



Por Milagros Picoy