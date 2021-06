El emotivo reencuentro de Karina Gao con sus compañeros en \"Flor de Equipo\"

Karina Gao tuvo su regreso triunfal a "Flor de Equipo" luego de estar al borde de la muerte por las complicaciones que padeció tras contraer Covid-19 durante su embarazo.

A seis meses del comienzo de su trágico calvario que incluyó una internación, el coma inducido y el entubamiento con su bebé en la panza, y tras recuperarse y dar a luz a su bebé Teo, finalmente pudimos verla reencontrándose con sus compañeros y contando su dura experiencia.

“Qué emoción tenerte acá, este virus que no nos deja abrazarnos, pero te daría un abrazote enorme. Todo este equipo, tanto los que estamos delante de cámara como los que están detrás, pensamos tanto en vos, rezamos tanto, queríamos tanto tenerte de vuelta”, comenzó Flor Peña conmovida por el regreso de Gao. "Me llegó todo eso, sino no estaría acá. Estoy súper agradecida a todos, es un equipazo”, dijo la chef muy feliz por el reencuentro.

“Hasta el día anterior a que me intubaran, me fui en modo vacación porque estaba aislada, sin los pibes, me leí todos los libros, no lo tomé mal. Jamás pensé que iba a pasar lo que me pasó, porque todos los días creía que iba a mejorar”, relató Karina sobre cómo fue su vivencia.

Si bien se trató de abordar el tema con positivismo y alegría por la recuperación de la cocinera, lo cierto es que Flor no pudo contener sus lágrimas al ver un video en donde se daba cuenta de todo lo que debió transitar Karina. “Estamos todas llorando, es el milagro de la vida. Cuando contabas que salió todo cubierto como si él hubiera entendido que tenía que resguardarse ahí porque no estabas pasándola bien...”, se quebró la conductora.



“Él se cuidó, luchó, me emociona mucho porque después mandaron a estudiar la placenta y había indicios de infecciones, pero a él no le pasó nada. Nació con mucha paz, está en su mundo y eso me pone muy contenta”, acotó Karina también muy conmovida.

Karina Gao dio a luz a su bebé tras batallar contra el coronavirus

Karina Gao se convirtió en mamá por tercera vez de su hijo Teo Pietro. Una de las cocinera más queridas del ambiente hace algunos meses tuvo que ser entubada para combatir al Coronavirus. La tristeza paso, los días tomaron color y hoy esta noticia es de pura felicidad.

"Teo decidió no perderse la festichola. Estamos muy bien. Yo dolorida, así que descansando. Estoy totalmente embobada con este bombón de 2.8 KG y está con nosotros en la habitación. Es la primera vez que tengo a un bebé conmigo, así que no se imaginan la emoción", contó en su cuenta de Instagram.

