La furia de Karina "La Princesita" plantada en pleno recital

Con una gran fiesta en el Gran Rex, Karina “La Princesita” celebró sus 15 años en la música. Durante el festejo, la cantante tropical invitó a varios colegas a acompañarla en el escenario, sin embargo se decepcionó al enterarse que Dalila, no estaría en su gran noche como había prometido.

Según trascendió, su colega le habría cancelado 15 minutos antes del recital y sin motivos aparentes, lo que despertó la furia de Karina. "Le dejé el mejor camarín para ella, y la recibí con rosas. Dije 'yo soy la princesa y ella la reina'. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté: '¿Cómo está?'. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada", dijo la cantante.

"Me dolió mucho que no venga, porque me había prometido que iba a venir", agregó al respecto. "Mejor no quiero decir más nada, porque yo cuando hablo soy terrible", finalizó su descargo frente al público.

En medio de la polémica, Dalila salió a responderle a Karina y aseguró: “Lógicamente ya me enteré de todo”,dijo en un video que compartió en Instagram.

“Después de esto volvimos a hablar y está todo más que bien”, continuó y volvió a resaltar: “Yo con Karina me sigo hablando y ya me disculpé con ella”.