Nicole Neumann confirmó que tiene coronavirus: "Entré en pánico"

Hace tan sólo unas horas, salía a la luz que Nicole Neumann tenía coronavirus. Hoy, la modelo y conductora confirmó que se contagió el virus pero que se encuentra bien y que hasta el momento no tuvo síntomas.

En diálogo con Nosotros a la mañana, ciclo del cual es parte, dio detalles de cómo se siente luego de que el hisopado le diera positivo al virus. "Saben como soy con la salud, todos los días tomo cosas para levantar el sistema inmunológico", dijo en relación a los cuidados que tiene normalmente con su cuerpo y la sorpresa de haberse enfermado.

"Después de los 10 días ya no contagiás y estás automáticamente dado de alta. Ya el viernes sería mi día 10, así que supuestamente el lunes podría volver normalmente a trabajar", sumó la modelo.

Sobre el momento en el que se enteró, Neumannn sostuvo: "Entré en pánico. Cuando me dieron el resultado, me quedé encerrada en el cuarto. No sabía si salir o no porqué estaban las chicas. Hablé con los médicos y me tranquilizaron". Y agregó: "Soy hipocondriaca, por eso me dio mucho miedo. Cuando leí el positivo se me cayó el alma al piso. Realmente pensé que no me iba a pasar. No porque me crea omnipotente, pero sí porque soy obsesiva con la salud."

Sobre cómo decidió seguir adelante, Nikita confesó: "Acomodé mi cabeza, puse la mente en positivo y empecé a tomar los recaudos para no contagiar a mis hijas, por si alguna fuere negativo"

Sobre sus hijas, la modelo explicó que están asintomáticas pero que al enterarse se largó a llorar por ellas porque tenía miedo de que le pasara algo y que no pudiera seguir cuidándolas.

¡Fuerza Nicole!