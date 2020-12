Las mejores series que nos dejó el 2020

En el 2020, el entretenimiento fue todo. ¿Qué habría sido de nosotros sin esas series o películas que nos tuvieran al borde de la silla o el sillón? Pero por si todavía no viste alguna acá te hacemos el listado definitivo de las series que sin dudas la rompieron en el año más extraño de nuestras vidas.

Comedias, dramas, sátiras, y aventuras, tenemos de todo para que te pongas cómodo y comiences a disfrutar:

Gambito de dama

Gambito de Dama (The queen´s gambit) se ha convertido en todo un suceso entre los usuarios de Netflix. La miniserie, protagonizada por la actriz argentino-inglesa Anya Taylor-Joy, es sin dudas uno de los descubrimientos del año.



La producción original de la señal relata la vida de Elizabeth Harmon, una joven huérfana prodigio del ajedrez que buscará encontrar su lugar en este juego dominado por hombres.



The boys (segunda temporada)

Basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson, esta producción creada para Amazon Prime Video nos sumerge en un mundo en donde los superhéroes no son esos personajes idílicos de las superproducciones de Marvel, sino que todo lo contrario, una amenaza a la que un grupo de "muchachos" le hará frente para descubrir los experimentos de una mega corporación.

Dark (tercera temporada)

Si Dark no fue "LA" serie del año, no sabemos qué estuvieron bien. Esta producción alemana creada por Baran bo Odar y Jantje Friese fue el boom en Netflix y conquistó al mundo entero con una trama filosófica que relata los extraños hechos que suceden en Windem, un pequeño pueblito en donde los viajes en el tiempo son posibles y en donde "todo está conectado".

The Mandalorian

Ubicada en el universo de Star Wars creado por George Lucas, la serie se sitúa unos años después de los eventos de Return of the Jedi, y sigue a un solitario pistolero más allá de los alcances de la República. Jon Favreau es el guionista, creador y showrunner de la serie. Está protagonizada por Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte, Emily Swallow, Werner Herzog, Giancarlo Esposito y Omid Abtahi.

Carmel

El 27 de octubre de 2002 en el barrio cerrado "El Carmel", ubicado en Pilar, la socióloga María Marta García Belsunce fue asesinada y hace pocos días atrás, 18 años después, Netflix estrenó un documental que ya está entre los más vistos de la plataforma, llamado "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?", que justamente relata los hechos ocurridos sobre la trágica muerte de la mujer.