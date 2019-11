Laurita Fernández, enamorada de Nico Cabré: "Él y Rufina llenaron mi vida de amor"

Laurita Fernández habló sobre su relación con Nicolás Cabré, con quien apostó a la convivencia en la zona norte de Buenos Aires.

"Era algo que no pensé que iba a poder hacer, pero se dio a raíz del amor, que fue el motor de todo. Aprendí a aceptar cosas, a consensuar otras, a que el otro se banque cosas mías. Cuando uno está de novio se ve pocas horas al día y uno muestra lo más lindo... conviviendo mostrás todo. Ves lo lindo, lo no tan lindo, el malhumor..., pero encontramos un re lindo equilibrio. Me llenó la vida de amor, él y su hija", señaló la actriz.

Laurita se prepara para debutar en televisión con "Inconvivencia", la nueva mini serie de Telefe y también prepara la temporada de verano de la obra "Departamento de Soltero" en Mar del Plata. Si bien este último año estuvo más enfocada a la actuación, Fernández reveló que extraña mucho bailar.

"Lo extraño mucho, pero ya va a venir. Hay un par de cosas dando vuelta que involucran el baile y que me encantaría que se den, porque extraño bailar. Más allá de seguir entrenando, tener que trabajar bailando es otra cosa. Fue un año para probar cosas diferentes, lo viví así, ya llegará lo otro", cerró.