El desconsolado llanto de Cathy Fulop luego de que Oriana vuelva a dar positivo en Coronavirus

Amada hija @orianasabatini muy feliz cumple! Espero ansioso el momento de abrazarte. Dos meses sin vernos no es tanto pero pasaron cosas que hicieron que el tiempo y la distancia, sean eternos. El dia en el que nos volvamos a ver llegará pronto y será un día muy muy feliz para mí. Te ama....papá