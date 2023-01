Los cambios en la estatuilla de los Golden Globes

La edición número 80 de los Golden Globes, uno de los galardones más importantes de la industria del cine y la televisión, invita a repasar la historia de su icónica estatuilla. La misma ha sufrido algunos cambios a lo largo de las décadas. El último de ellos fue en 2019 pero hubo varios más.

La estatuilla del Golden Globes ha ido sufrido cambios y modificaciones a lo largo del tiempo.

Los primeros cambios en la estatuilla sucedieron en 1952, ocho años después de que se entregara por primera vez. Principalmente, aquellas modificaciones fueron en el mármol y la base; la parte inferior del cuello cambió al menos cuatro veces en los primeros 25 años del premio. Obtuvo su diseño clásico en 1954 como un globo coronado por un ángel.

La parte superior nunca ha cambiado mucho, excepto por las letras, que cambiaron de HFCA (The Hollywood Foreign Correspondents Association) a HFPA (Hollywood Foreign Press Association). En esta última versión, las letras ahora literalmente sostienen el globo.

También se incluyó una prueba de autenticidad digital, con el fin de que nadie pueda falsificarlo.

El tamaño fue cambiado: ahora mide 29 cms de alto con un ancho de base de 9.5 cms, y ahora todo el premio es de oro, eliminando la base de mármol.

También cambio el acabado final del oro a oro cepillado de 24 quilates y la base del premio, antes en forma de cubo, ahora es cilíndrica.

La nueva edición Golden Globes.

Hoy se celebrarán los Golden Globes 2023, uno de los premios a cine y series más importantes de la industria. El evento se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Beverly Hills. Se trata de la edición número 80 de estos prestigiosos premios, que será conducida por el comediante Jerrod Carmichael. La entrega se podrá ver, en Latinoamérica, a través del canal TNT.

Algunas de las producciones nominadas que más chances tienen de llevarse la estatuilla son “The Fabelmans”, "The Banshees of Inisherin" - que tiene ocho nominaciones - "Tár" y la nueva versión del clásico “Pinocchio”, dirigida por Guillermo del Toro. Otra película que promete no irse con las manos vacías es "Everything Everywhere All at Once", con seis.

Entre las series, las favoritas son la celebrada "The White Lotus" - grandes actuaciones entre las que se destaca la de la actriz Jennifer Coolidge - "Abbott Elementary", la truculenta "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" y "The Crown", la serie que ha escandalizado a la familia real británica.