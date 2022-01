Golden Globes 2022: Los ganadores de una noche de gala distinta y sin estrellas

El cronómetro se puso en cero nuevamente para iniciar la carrera hacia los Oscars, con una entrega de Golden Globes muy distinta a la que habitualmente se organiza. Sin televisación, por redes y en menos de 90 minutos, se dieron a conocer los grandes ganadores de la noche.

Lo cierto es que tras el escándalo por las controversias de corrupción y diversidad detrás de la Asociación de Prensa Extranjera, encargada de la premiación, los Globo de Oro no tuvieron televisación por parte de la NBC ni presencia de grandes figuras que se bajaron en apoyo a los reclamos de mayor diversidad y trasparencia en la entidad a cargo de los premios al cine y la TV más importantes del mundo.

"A menos que haya una reforma fundamental necesaria dentro de la organización, creo que es hora de que demos un paso atrás de la HFPA y nos enfoquemos en la importancia y la fuerza de la unidad dentro de nuestros sindicatos y la industria en su conjunto", había dicho Scarlett Johansson en febrero de 2021 cuando “Los Angeles Times” publicó el informe que dio comienzo a la debacle de la entidad.

Más allá de las polémicas, los premios se entregaron de todos modos y tuvieron grandes sorpresas y otros vencedores muy predecibles.

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama

- Belfast

- CODA: Señales del corazón

- Duna

- Rey Richard

- El Poder del Perro (GANADORA)

Mejor película comedia o musical

- Cyrano

- No mires arriba

- Licorice Pizza

- Tick, Tick … Boom!

- Amor sin barreras (GANADORA)

Mejor actor en una película de drama

- Mahershala Ali – Swan Song

- Javier Bardem – Being the Ricardos

- Benedict Cumberbatch – El poder del perro

- Will Smith – Rey Richard (GANADOR)

- Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz en una película de drama

- Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

- Olivia Colman – The Lost Daughter

- Nicole Kidman – Being the Ricardos (GANADORA)

- Lady Gaga – La casa de Gucci

- Kristen Stewart – Spencer

Mejor Actor en una Película de Comedia Musical

- Leonardo DiCaprio – No mires arriba

- Peter Dinklage – Cyrano

- Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom! (GANADOR)

- Cooper Hoffman – Licorice Pizza

- Anthony Ramos – En el barrio

Mejor actriz en una película de comedia o musical

- Marion Cotillard – Annette

- Alana Haim – Licorice Pizza

- Jennifer Lawrence – No mires arriba

- Emma Stone – Cruella

- Rachel Zegler – Amor sin barreras (GANADORA)

Mejor actor de reparto en cualquier película

- Ben Affleck – The Tender Bar

- Jamie Dornan – Belfast

- Ciarán Hinds – Belfast

- Troy Kotsur – CODA: Señales del corazón

- Kodi Smit-McPhee – El poder del perro (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en cualquier película

- Caitríona Balfe – Belfast

- Ariana DeBose – Amor sin barreras (GANADORA)

- Kirsten Dunst – El poder del perro

- Aunjanue Ellis – Rey Richard

- Ruth Negga – Passing

Mejor dirección

- Kenneth Branagh – Belfast

- Jane Campion – El poder del perro (GANADORA)

- Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

- Steven Spielberg – Amor sin barreras

- Denis Villeneuve – Duna

Mejor Guión

-Paul Thomas Anderson — Licorice Pizza

-Kenneth Branagh — Belfast (GANADOR)

- Jane Campion — El poder del perro

- Adam McKay — No mires arriba

- Aaron Sorkin — Being the Ricardos

Mejor película animada

- Encanto (GANADORA)

- Flee

- Luca

- My Sunny Maad

- Raya y el último dragón

Mejor película en idioma extranjero

- Compartment No. 6

- Drive My Car (GANADORA)

- The Hand of God

- A Hero

- Madres paralelas

Mejor score original

- Alexandre Desplat– La crónica francesa

- Germaine Franco – Encanto

- Jonny Greenwood – El poder del perro

- Alberto Iglesias – Madres paralelas

- Hans Zimmer – Dune (GANADOR)

Mejor canción original

- “Be Alive” de Rey Richard — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

- “Dos Orugitas” de Encanto – Lin-Manuel Miranda

- “Down to Joy” de Belfast — Van Morrison

- “Here I Am (Singing My Way Home)” de Respect — Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

- “No Time to Die” de “Sin tiempo para morir” — Billie Eilish, Finneas O’Connell (GANADORA)

CATEGORÍAS DE TV

Mejor serie de drama

- Lupin

- The Morning Show

- Pose

- Squid Game

- Succession (GANADORA)

Mejor serie de comedia

- The Great

- Hacks (GANADORA)

- Only Murders in the Building

- Reservation Dogs

- Ted Lasso

Mejor serie limitada o película para televisión

- Dopesick

- Impeachment: American Crime Story

- Maid

- Mare of Easttown

- The Underground Railroad (GANADORA)

Mejor actor en una serie de drama

- Brian Cox – Succession

- Lee Jung-jae – Squid Game

- Billy Porter – Pose

- Jeremy Strong – Succession (GANADOR)

- Omar Sy – Lupin

Mejor actriz en una serie de drama

- Uzo Aduba – In Treatment

- Jennifer Aniston – The Morning Sho

- Christine Baranski – The Good Fight

- Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

- MJ Rodriguez – Pose (GANADORA)

Mejor actor en una serie de comedia o musical

- Anthony Anderson – Black-ish

- Nicholas Hoult – The Great

- Steve Martin – Only Murders in the Building

- Martin Short – Only Murders in the Building

- Jason Sudeikis – Ted Lasso (GANADOR)

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

- Hannah Einbinder – Hacks

- Elle Fanning – The Great

- Issa Rae – Insecure

- Tracee Ellis Ross – Black-ish

- Jean Smart – Hacks (GANADORA)

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

- Paul Bettany – WandaVision

- Oscar Isaac – Scenes From a Marriage

- Michael Keaton – Dopesick (GANADOR)

- Ewan McGregor – Halston

- Tahar Rahim – The Serpent

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión

- Jessica Chastain – Scenes From a Marriage

- Cynthia Erivo – Genius: Aretha

- Elizabeth Olsen – WandaVision

- Margaret Qualley – Maid

- Kate Winslet – Mare of Easttown (GANADORA)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

- Billy Crudup – The Morning Show

- Kieran Culkin – Succession

- Mark Duplass – The Morning Show

- Brett Goldstein – Ted Lasso

- Oh Yeong-su – Squid Game (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

- Jennifer Coolidge – White Lotus

- Kaitlyn Dever – Dopesick

- Andie MacDowell – Maid

- Sarah Snook – Succession (GANADORA)

- Hannah Waddingham – Ted Lasso