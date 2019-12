Lourdes Sánchez le pegó duro a Pampita

Puli Demaría, la amiga DJ de Pampita, es una de las candidatas a formar parte del Bailando 2020. En ese sentido, Lourdes Sánchez opinó sobre el momento en el que Pampita tenga que puntuarla.

“¿Va a estar en el Bailando? ¡Me vuelvo loca! ¡Se lo re merece!, siempre le gustó bailar”, opinó Carolina al enterarse de la buena nueva.

Por otro lado, cuando la cronista le preguntó si iba a ser objetiva, Pampita contestó irónica: “¡No! No voy a ser objetiva, le voy a poner todo diez ¡Obvio! Es mi amiga y la amo. Me encanta. Van a descubrir a alguien lleno de amor, una mamá full, porque tiene cuatro chicos. Es una gran madraza, una gran mujer y una gran DJ”.

En ese sentido, Lourdes Sánchez se despachó sin filtro contra la top: “ ¡No! ¡Es cualquiera lo que dijo! Es cualquiera que diga que no va a ser objetiva. No está bueno…¿Le va a poner todo diez? Pero igual no le creo, para mí es justa poniendo puntajes”.

Asimismo, también Puli Demaría estuvo invitada en el piso de LAM y confesó que le gustaría mucho estar en el Bailando, pero también dejó en claro que cree que Pampita sí será muy objetiva con ella a la hora de puntuarla.