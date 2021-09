Marcela Tauro se quebró al aire: "¡Me pongo mal! ¡Me parecen unos hijos de..."

Cansada de la economía general del país, Marcela Tauro manifestó su malestar en Polémica en el Bar mientras se discutía al aire sobre el sueldo de los jubilados y la ley de movilidad. Es que la periodista no pudo evitar hacer referencia a su mamá y se quebró.

“Mi vieja cobra la jubilación mínima y yo la ayudo y mi hermana también ¡Obviamente! ¡Me pongo mal! ¡Porque me duele que pasen estas cosas los viejitos! ¡Me parecen unos hijos de puta los políticos!”, sostuvo de forma contundente Tauro a quien se la vio visiblemente afectada con el tema.



Y luego, agregó: “Perdónenme la expresión, pero la verdad, es que a mi no me importa si es de un partido o del otro ¡Nadie hace nada! ¡No recorren las calles! No ven cómo está la gente”, dijo Marcela Tauro harta del papel de los políticos argentinos.



Flavio Azzaro, por su parte, acotó: “A mí me parece que tiene que ver con que el noventa por ciento de la gente que está en la política, tienen un standard de vida muy alto, pueden ayudar a sus padres y no ven esta problemática”.