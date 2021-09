Marcela Tauro y la tremenda revelación que le hizo un médium: \"Me dijo que el bebé que perdí lo tiene mi papá, que murió hace años\"

Mientras Marcela Tauro charlaba con sus compañeros de Polémica en el Bar, la periodista los sorprendió con una particular historia. Se trató de la experiencia que tuvo con un médium, quien le dio información sobre su padre muerto y le aseguró que un bebé que perdió "está con Luis", su papá.



"Mi papá murió hace muchos años, pero hace un año hice una nota con un médium que me dijo: 'Atrás tuyo hay un señor, que se llama Luis. Te bañaba de chiquita'. Y yo perdí un bebé después de mi hijo, Juan Cruz, y me dijo que lo tenía él", comenzó Tauro con su relato.

"Me dio tranquilidad esa charla. Me dio paz, porque quiere decir que después de nosotros hay otra vida y que nos volvemos a conectar", agregó Marcela.

Por último, Marcela Tauro cerró: "Yo sé que cuando nos morimos te vienen a recibir tus familiares. Eso lo sé. Yo ya lo sabía, porque mi papá antes de morir, vio a mis abuelos que lo venían a buscar", sostuvo Marcela Tauro con firme convicción.

Qué es un médium, el profesional que contactó Marcela Tauro

Cuando se habla de "médium" se hace referencia a un clarividente que tiene la capacidad de experimentar una percepción extrasensorial. Dicho don, le da la capacidad de mediar y comunicarse con los espíritus.



Un médium es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura que además puede entablar contacto con sus incosciente y como consecuencia, acceder a otros planos. Es un puente entre las energías paranormales y el mundo como lo conocemos.



Su principal función es la de ponerse en contacto con las personas ya fallecidas u otras entidades de otros planos o realidades.



No está muy claro que sea una actividad extrasensorial, sino probablemente mediada por el "sensorio" hacia zonas poco conocidas de la actividad psíquica.