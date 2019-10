Marcelo Tinelli se suma al furor viral de "You look like" con su familia

Marcelo Tinelli se sumó al furor viral de la app "You look like", que compara con qué famoso se parece el usuario. El conductor del Bailando compartió con sus seguidores el resultado.

MT mostró a quiénes se parecen Guillermina Valdes y sus hijos Francisco, Juanita, Candelaria y Micaela. Asimismo sumó al Chato Prada y Pampita. Por supuesto que también quiso saber a quién se parecía él mismo.

Las reacciones no tardaron en llegar: "Papá, esta app tira cualquiera, sino estaría en Hollywood", respondió de forma garciosa Candelaria.

¡Mirá los resultados de esta divertida app que usó Marcelo!