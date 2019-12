Mery del Cerro habló de la discapacidad y compartió un sentido mensaje para su hermano

View this post on Instagram

Hoy en el día internacionacional de la Discapacidad, que para mi Son Capacidades diferentes, la capacidad del Amor infinito, la entrega, la superación día a día, la sonrisa y el disfrute 100%, es que aprendemos tanto de ellos 😍❤️🙏, en mi familia las capacidades diferentes fueron muy protagonistas, y si hay algo que aprendí, es a valorar día a día tanto que no se imaginan , pero también vivi toda mí vida todo lo que cuesta en este país para aquellos que lo necesitan, es atravesar muchas veces la frustración y el dolor para conseguir algo, a veces desde lo mínimo, hasta conseguir un trabajo algo que es un derecho para todos !!! Deseo con todo mi corazón que el gobierno haga hincapié en la discapacidad y en todos sus derechos ❤️❤️❤️❤️❤️ mi amor para todos siempre y gracias a todas las empresas que apuestan a dar oportunidades y ojala que cada vez sean muchas más, les aseguro que se van a sorprender con el trabajo, el compromiso el aprendizaje y el amor de todos los días 😍 Gracias dios por tener a Mi Rey #Agus que me enseña tanto con a gran Valentía ❤️ #sisepuede