Mes del Orgullo LGBTQ+: las series y películas que te invitan a reflexionar 

El mes de junio comenzó, como todos los años, celebrando en todo el mundo el Mes del Orgullo LGTBQ+. Aunque se realizan actividades durante todo el periodo, la fecha más importante es la del 28 de junio. Ese día, durante 1969, estalló un conflicto conocido como la Revuelta de Stonewall. La seguidilla de manifestaciones sociales, originadas en Nueva York, exigía respeto y libertades para la diversidad sexual. Las producciones de series y documentales dan cuenta de esa lucha histórica por la diversidad sexual y de los conflictos actuales. Acá mencionamos algunos ejemplos, para disfrutar en los servicios de streaming y para ver en el Mes del Orgullo que arranca este martes.

Euphoria (HBO Go):

Es una serie de televisión estadounidense de drama adolescente, basada en la serie israelí creada por Ron Leshem, Daphna Levin y Tmira Yardeni. HBO la estrenó el 16 de junio de 2019. Euphoria recibió críticas positivas por parte de la audiencia, quienes elogiaron su cinematografía, historia, partitura, actuaciones, específicamente las de Zendaya y Hunter Schafer, y acercamiento a su temática madura.

La serie recibió nominaciones para el Premio de la Academia Británica de la Televisión al Mejor Programa Internacional y el Premio TCA por Logro Destacado en Drama. Por su actuación, Zendaya ganó el premio Primetime Emmy, y el premio Satellite a la mejor actriz en una serie dramática, siendo la actriz más joven en ganar esta categoría.

Transparent (Amazon Prime Video):

Aunque se estrenó hace siete años, su influencia sigue vidente porque puso la vara alta y se convirtió en un hito de las series con esa temática. Además, se llevó el Globo de Oro a la Mejor Serie de Televisión y una veintena de galardones en otros premios de la industria. En una de las entregas, la creadora Jill Soloway dio su discurso agradeciendo a su padre, quien la inspiró cuando le comunicó que “se sentía mujer y que era transexual”.

Basado en esta anécdota familiar, la historia cuenta la vida de un padre de familia de 60 años que reúne a sus hijos para hacerles un anuncio importante, pero se arrepiente en el medio del discurso. Transparent es una comedia profunda contada con gran sensibilidad, muy lejos del tono burlesco en el que caen otras. El trabajo de Jeffrey Tambor en la piel de Mort Pfefferman es notable, a lo largo de las cuatro temporadas.

Pose (Netflix y Flow):

“Dios te castigará dándote esa enfermedad” advierte la madre de uno de los personajes de la serie. El síndrome del que habla la mujer es el SIDA y el fondo de época es la Nueva York en los años ‘80, principalmente la escena cultural afroamericana y latina LGTB. Con un elenco formado por muchos artistas transgénero, la serie indaga en la vida de modelos y bailarines de la cultura underground de esa ciudad.

Los primeros días del SIDA, la moda, las canciones y los bailes de la época y las escenas de represión son algunos de los ingredientes de la serie, creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals. Los episodios proponen un abordaje con respeto y amor por los temas, aunque quizás sin la profundidad de Paris is burning, el documental en el que parecería estar inspirado.

Historias de San Francisco (Netflix):

El que quiera conocer cómo era el movimiento LGTB de los Estados Unidos, debe viajar a la Ciudad de San Francisco de los años ‘60. Esta serie lo hace a través de la historia de una gran casona y su dueña. Anna Madrigal es una anciana transexual y propietaria de la vivienda número 28 de la calle Barbary Lane de la ciudad del estado de California. Llegó al lugar en 1966 y se convirtió en una activista por los derechos de las minorías sexuales.

El cumpleaños número 90 de la gran matriarca es el punto de partida de Historias de San Francisco, la serie queer de Netflix, con diez episodios de una hora cada uno. El conflicto generacional de la comunidad LGBT, la transición de los cuerpos, la mercantilización en las redes sociales y la gran variedad de identidades sexuales no hegemónicas son algunos de los temas que aborda la serie.

El baile de los 41 (Netflix):

La película mexicana dirigida por David Pablos, escrita por Monika Revilla y producida por Pablo Cruz, retrata los hechos de la famosa redada policial a un baile de invertidos sucedida en 1901 durante el Porfiriato (popularmente conocida como el baile de los cuarenta y uno).

La película es protagonizada por Alfonso Herrera, quien interpreta a Ignacio de la Torre y Mier, el político yerno del entonces presidente de México Porfirio Diaz; y Mabel Cadena, quién interpreta a Amada Diaz, la hija del presidente.

Special (Netflix):

Es una serie de televisión web de comedia estadounidense, creada por Ryan O’Connell. La serie está basada en el relato personal y memorias del autor tituladas “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”.

Su primera temporada se estrenó en la plataforma de streaming en abril de 2019, y el 20 de mayo de 2021, se estrenó la segunda. Ryan es un hombre gay con parálisis cerebral leve que decide reescribir su identidad y finalmente buscar la vida que quiere.

