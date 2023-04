Mica Riera y Daryna Butryk, sobre la serie de Fito Páez: "Fabiana Cantilo y Cecilia Roth se abrieron por completo"

Tras mucha espera y expectativa por parte de los fans, “El Amor Después del Amor”, la serie que recorre 30 años en la carrera de Fito Páez, siguiendo su despegue en la escena del Rock Nacional y su trágica vida, estrenó este miércoles en Netflix.

Protagonizada por Ivos Hochman (que interpreta a Fito Paez), Micaela Riera (como Fabiana Cantilo), Julián Kartún (como Luis Alberto Spinetta), Daryna Butryk (como Cecilia Roth) y Joaquín Baglietto (como Juan Carlos Baglietto), entre otros grandes talentosos actores, la serie sigue los comienzos del ídolo rosarino, su dura historia familiar y los grandes amores de su vida que se vieron plasmados en el disco más emblemático de nuestro rock: “El Amor Después del Amor”.

Previo a su estreno, CARAS charló con Micaela Riera y Daryna Butryk, las actrices que le dieron vida a las mujeres más importantes de Fito. En este encuentro mano a mano, las intérpretes revelaron cómo fue el trabajo para meterse en la piel de Fabiana y Cecilia, teniendo en cuenta que la producción de Netflix relata aspectos muy íntimos de los vínculos que formó el cantante con ellas.

-Es muy fuerte ponerse en la piel de Cecilia Roth y Fabián Cantilo, ¿qué sensaciones tuvieron y cómo fue el proceso para llegar a interpretarlas?

Micaela Riera: -Para mí fue un recorrido... Me llegó un casting por mail que decía que buscaban actriz-cantante y yo me acuerdo que dije: “Ay, cantante no, mejor no”. Porque yo no soy cantante porque si bien me defiendo y canté para la serie, no soy cantante y yo pensaba que buscaban una cantante. Y a la semana lo volví a abrir y vi que decía para importante serie, no sé qué, rock, no me acuerdo qué decía y cuando vi que era de Fabi Cantilo dije: “Yo me mando, igual lo hago”. Había que cantar “Mi enfermedad” en la guitarra, que yo no toco la guitarra, pero la saqué… miré un video de ella y lo mandé. Y a las semanas me dicen: “Bueno tenés que hacer una escena”. Entonces me puse a ver más videos de Fabi, le saqué la forma de vestirse y me fui con un amigo mío que la conoce mucho y cuando me maquillé me dijo: “Sos igual”. Ahí entonces pensé que tenía un poco de chances.

Después cuando me llamaron por tercera vez estuve una semana encerrada en mi casa mirando vídeos en YouTube de Fabi Cantilo, todos los vídeos los vi 10 veces, e imitaba su cara, su voz, todo al espejo, y así fue que quedé. Estaba muy segura.

Daryna Butryk: -Yo recibo la propuesta de casting, ya sabía que era para Cecilia, no había ninguna duda. Miré un montón de vídeos, lo mismo que Mica. Repetí entrevistas como una loca, como un loro, así como con las tonalidades de Cecilia y demás, le copié el maquillaje, busqué fotos, busqué cómo se maquillaba, cuando me maquillé dije: “Ah, soy parecida de verdad”. Es difícil que uno se vea parecido a otra persona porque uno es uno y se conoce sus cositas y sus... Y dije: “¡Ay! Me parezco, pero ¿dónde estuvo este parecido toda mi vida?”. O sea, nunca jamás me dijeron y fue hermosísimo.

Bueno hago este primer casting online, unos nervios que no les puedo explicar, y después me llaman para una segunda instancia con maquilladores y con vestuario, y yo dije: “Que raro esta segunda instancia, por eso usamos callback o casting”. Y resulta que estaba el maquillador de Cecilia Roth de esa época, Oscar Mulet, que es un dios del amor total, y fue espectacular porque cuando me maquilla la misma mano que maquilló a Cecilia, ahí se me ablandaron las piernitas…estaba tan emocionada, yo encima lloro por cualquier cosa (risas).

-La serie tiene un recorrido muy fuerte, obviamente Fito, nos toca a una generación, a varias de hecho, ¿cómo fue transitar eso y revivir una historia que uno por ahí escuchó cuando era chico, en los medios?

M. R.: -Primero era como una locura conocer todo el detrás de escena, lo que le llamé “la fábrica de sus canciones”, porque Fito es una persona que habla mucho de su vida en sus canciones. Entonces como que ahora las canciones las estoy escuchando desde otro lugar porque ya sé la historia y muy pronto la van a saber todos y eso es espectacular, me parece como la parte más divertida de todas porque todos amamos los temas de Fito, tiene todos temazos y ahora sabemos la fábrica, sabemos el detrás.

D.R: -Totalmente, me pasó cuando recibí por primera vez los guiones, empecé a leer y me armé toda la playlist de los temas que iban apareciendo escena por escena. Entonces iba leyendo la escena y me ponía el play y me iba escuchando el tema, claro y un grado de piel de gallina que es inexplicable porque entendés lo que le pasaba en ese momento y hacés referencia directa con los temas que quizás pasa mucho hasta en el rock, que hay mucha metáfora y como cosas que parecen inventadas y de repente saber exactamente a que van es escalofriante pero para bien, muy emocionante, así que me la pasé llorando.

"El Amor Después del Amor": Fabiana y Cecilia, las claves de la serie

Desde que se conocieron las primeras imágenes de “El Amor Después del Amor” y su tráiler, mucho se habló de los increíbles parecidos que la producción de la serie logró al encontrar a los actores que le darían vida a las grandes figuras del Rock Nacional que aparecen en la serie: desde su protagonista, Fito Páez, pasando por Luis Alberto Spinetta y Charly García, interpretado magistralmente por Andy Chango.

En esa búsqueda de parecidos y realismo que debía tener la serie, la intervención de Fabiana y Cecilia fueron claves para Micaela y Daryna, quienes pudieron conocerlas, saber las historias que se recrean en la producción y detalles de sus vidas por aquellos alocados años ’80 y ’90.

“Yo al principio, bueno, no sabía cómo acercarme, o sea, me moría de ganas de saber de ella, que me hable, pero a la vez tenía mucho miedo porque no sabía, no sé, por ahí no le gustaba la idea, o le daba vergüenza o lo que fuese”, comenzó Daryna, previo a su encuentro con Cecilia. “Cuando finalmente me llama Fito un día por teléfono para hablarme de una escena en particular que yo iba a filmar al día siguiente, le pregunté: ‘Cecilia, ¿que decís? ¿Se lo tomará bien, la podré contactar?’. Y dice: ‘Ya, te pongo en contacto’. Cuando me encuentro efectivamente con Cecilia, me pone el audio que le manda Fito: ‘Cecilia, contale todo, contale todo, ella es divina, te va a encantar, es bárbara, pero no te guardes nada, Cecilia, contále todo’”, continuó Butryk sobre cómo se dio el encuentro.

“Todo el encuentro con Cecilia fue realmente mágico porque ella me dio un grado de entrega: me invitó a su casa, me mostró sus fotos, sus álbumes de ese momento, me mostró de lejos diarios que tiene de esos años”, relató sobre lo que pudo conocer de primera mano.

-La historia de ellos, al margen de lo que pasó con Fabi, fue también muy comentada en los medios, en las revistas, fue fuerte, ¿no?

D.R.: -Total. En ese sentido, de lo público, de cómo se llevó a lo público su relación. Y también el grado de sororidad que tienen todas las parejas de Fito. Entre Cecilia y Fabi no hubo discrepancia de nada. Fue como, sí, vos aportaste a que este ser humano sea así hoy, se agradece. Me parece maravilloso. Creo que eso es como antes y un después en la vida de Fito. Después eso él lo hizo propio. El amor después del amor, decimos. El amor después del amor…

M.R.: -A Fabi la conocí, desde la producción me dijeron: “Che, ¿te interesa conocerla a Fabi?” No solo me interesaba, quiero, lo voy a hacer. Y fui a la casa…ella se había acostado tarde porque había visto una serie, que a ella le encanta ver las series. Se quedó toda la noche viéndolas. Y llego, me abrió la puerta, toda dormida, chocándose con todo. “Perdón, perdón, me acosté tarde, no sé qué”, me decía. Y yo me acuerdo que miraba todo eso y no lo podía creer, ella sola es un personaje y todo eso obviamente que lo usé. Para mí ella es mágica, es un ser humano elevado, pero porque ella misma es una persona que atraviesa, es resiliente, conocerla fue mágico e indispensable para hacer el personaje.

Cecilia Roth, una charla, conectar y salir a escuchar música

Entre las anécdotas que surgieron de estos encuentros, Daryna Butryk quiso resaltar un increíble momento que le tocó vivir con Cecilia Roth. “Ella es una reina, es bárbara, es espectacular. Me abrió realmente las puertas a su casa, su intimidad, me contó cosas que jamás me hubiese animado a preguntarle, o sea, como que realmente fue muy abierta en ese sentido”, comenzó la actriz.

“De repente se nos acababa el tiempo y ella decía: ‘Bueno yo me tengo que ir yendo, pero me voy a escuchar una amiga, ¿querés venir?’. Y yo como, sí, sí, sí, claro que sí. Entonces nos subimos a mi auto y yo pensaba mientras manejaba: ‘Estoy llevando a Cecilia Roth, por favor no choques, no choques’. Era tan surreal, en qué momento pasó que ella esté arriba de mi auto y estemos juntas yendo a escuchar música y... No, es maravillosa. Como que confío enseguida Y se abrió por completo. Un amor, un amor”, cerró Daryna sobre el increíble encuentro.