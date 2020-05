La irónica reacción de Mica Viciconte contra Laurita por su separación con Cabré

En medio de la separación de Laurita Fernández y Nico Cabré, Mica Viciconte hizo un irónico comentario sobre su antigua enemiga. En un móvil para LAM, Ángel de Brito le consultó sobre su cuarentena con Fabián Cubero.

"Cocinan, se disfrazan, entrenan. Le cortaste el pelo. No les falta nada", dijo el conductor y la rubia fue por todo. "Y si no hacemos... No somos una de esas parejas que se separan, así que algo hay que hacer para llevarla bien", respondió entre risas.

"Me encanta que enseguida entró el palito. ¿La están llevando bien?", siguió el periodista.

"Sí. Nos llevamos bien, la pasamos bien. Tenemos nuestros tiempos. A veces yo estoy acá y él en la pieza. No tuvimos grandes peleas, nos llevamos bien. Hubo algún portazo, más mío que de él, pero no más que eso", aclaró Mica sin hacer más comentarios.