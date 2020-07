Morena Rial, en problemas: podría ser denunciada por estafa

Morena Rial podría ser denunciada por estafa. Según contaron los youtubers Natan Bianco y Yao Cabrera, la joven hizo un acuerdo comercial con ellos que no cumplió.

"Habíamos hecho un negocio con Morena Rial para poder verificar mi cuenta Instagram que es súper importante para mí. Yo vengo buscando este acuerdo hace como un año y medio, y ella se comprometió a ayudarme por intermedio de sus contactos, y me paso un costo elevado, y accedí a pagárselo. More vino a buscar el dinero a la puerta de la mansión (la mansión WIFI, es una casa donde conviven y trabajan varios youtubers en la Argentina), fueron 2500 dólares, se los di y pasaron los días, las semanas, no me habían verificado la cuenta", contaron al portal LaX.uy.

Los jóvenes aseguraron que la hija de Jorge Rial tampoco les contesta las llamadas y hasta los bloqueó en sus redes sociales. "Tengo toda la negociación hecha por chat, el momento en que llegó la grabamos, yo actué de buena fe, y Yao (Cabrera) la grabó porque no confiaba en ella, y la grabó por las dudas", aseguró Natan.

"La verdad es que queremos resolverlo de buenas maneras. Pero si no tenemos una solución pronto, tendremos que hacer una denuncia", dijeron.

Aunque no se pronunció al respecto, More compartió en sus redes sociales una contundente placa en la que se refiere indirectamente a esta situación. "El que nada debe nada teme", dice el mensaje.