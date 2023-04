Moria Casán llamó "hamsters" a los ex Gran Hermano y Julieta Poggio respondió

Julieta Poggio es una de las mujeres del momento. Tras su salida de la Casa de Gran Hermano, la joven es una de las ex participantes más buscadas. Incluso se habla de la posibilidad de sumarse al Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli. En ese sentido, la rubia se refirió a esta posibilidad e incluso se animó a responder unos dichos de Moria Casán.

Al ser abordada por el notero de LAM, la "hermanita" habló de todo. "No sé si escuchaste a Moria Casán, que dijo que ustedes eran como hamsters encerrados en una pecera y que cuando salgan no tenían asegurado el éxito porque tienen que empezar a vivir una vida nueva. ¿Vos coincidís con lo que dijo Moria?", quiso saber el periodista.

"Dentro de la casa es una cosa y fuera de la casa es otra. La amo a Moria, le mando un beso enorme.", contestó sin titubear Julieta Poggio. "¿Pero sentís que no es lo mismo estar adentro que afuera, que tenés que tener tal vez hasta otra personalidad, reinventarte?", insistió el notero.

"No, yo siempre fui la misma, siempre", disparó Poggio que cerró: "Por siempre, hasta el fin"

Julieta Poggio en el Bailando

En esta misma entrevista, le preguntaron a Juli sobre la posibilidad de sumarse al Bailando 2023. Explicando que por contrato con Telefe, no podían responder a las preguntas de la prensa, Poggio se refirió a los rumores sobre su incorporación al show de Marcelo Tinelli.



"Pero bueno. Juli, sería tu tercer intento en el Bailando, ¿no? ¿Ya fuiste dos veces a castings anteriores de bailarina?", dijo el periodista. "Sí, de bailarina de Chica de Diez, pero no quedé explicó la ex Gran Hermano. Por otro lado, Julieta Poggio confesó que ni Federico Hoppe ni El Chato Prada la llamaron aún.

Julieta Poggio

Así mismo, el periodista le hizo un picante comentario: "¿Sabés que estaba viendo en las redes de Tinelli que él sigue a Coti, pero no te sigue a vos?"



"Ni idea, no estaba ni enterada", dijo la "hermanita". "Pero ya podríamos hacer un llamado público para que Marcelo te siga, ¿no? No sé.", siguió el periodista. "No sé, no sé. Todavía no he tenido un llamado, digamos.", volvió a explicar Poggio.



La conversación siguió: "Igual viste que él es medio guacho y si pone a Coti, seguramente te ponga vos, que sos como la enemiga mediática. ¿Imaginás en un duelo con ella ahí en el teléfono?". "No me dejan hacer eso", finalizó la entrevista Julieta Poggio.