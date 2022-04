Nathy Peluso se la jugó con un colaless extremo en las redes

Lo que toca es oro. No hay dudas de que Nathy Peluso es la chica del momento y que su carrera atraviesa un momento súper especial. Previo a su show en Coachella, la cantante argentina encendió las redes con una foto ultra osada y por más hot.

La nacida en Luján y radicada desde hace años en Barcelona, publicó una foto en la que se la vio con una colaless extrema que volvió loco a más de uno de sus seguidores.

Nathy Peluso encendió las redes con un colaless desde Indio, California donde se presentó en el festival Coachella.

Desde una pileta y con apenas una microbikini negra, la autora de "Calambre" dejó en primer plano la jugada colaless. "Tonight Coachella round 2!!!!! 21:20 at SONORA stage see u bitchesss coachella make some noiseee hihihi", escribió junto a la postal.

La publicación alcanzó en pocos minutos más de 800 mil "likes" y mensajes como: "Reina te tamos esperando #ansiosa", "Sentate en mi cara mamita hermosa", "Fuegaaaaaa", "Te amo", entre tantos otros halagos.

¡Somos tus fans, Nathy!

La foto viral de J Balvin junto a Nathy Peluso y Karol G

Nathy Peluso, J Balvin y Karol G revolucionaron las redes al publicar una foto en la que se los vio utilizando un típico sombrero colombiano. Desde Indio, California, en donde dieron sus respectivos shows en el festival de música Coachella, los tres cantantes se fotografiaron juntos luciendo este particular accesorio.



Se trató de un sombrero que se lo conoce popularmente como "Vueltiao", y es una de las piezas artesanales más representativas del país de donde Balvin y Karol G son oriundos. Esta prenda proveniente de la región caribe, concretamente de las sabanas de Córdoba y Sucre, es un ícono cultural y una de las artesanías de Colombia que más representa y llena de orgullo a los nacidos en esa tierra.

Nathy Peluso, J Balvin y Karol G

Tantos los fans de Nathy Peluso, como los de J Balvin y Karol G, se vieron revolucionados en redes y no tardaron en reaccionar con infinidades de comentarios. Es que más de uno sueña con verlos hacer una collab juntos.

¿Se hará realidad? No perdemos las esperanzas.