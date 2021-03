Oscar 2021: nominados y sorpresas que tendrá la gran gala del cine

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados para la 93° edición de los premios Oscar que se llevará a cabo el próximo 25 de abril debido a la pandemia de Covid-19.

Esta año, las candidaturas trajeron varias sorpresas, entre ellas las mujeres batiendo récords (70 mujeres recibieron 76 nominaciones, una cifra sin precedentes) y las plataformas de streaming liderando las cintas más solicitadas.

La película Mank (Netflix), del cineasta David Fincher, lidera la edición con diez candidaturas. Por detrás le siguen con seis nominaciones cada una: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari: historia de mi familia, Sound of Metal, El juicio de los 7 de Chicago y Nomadland, esta última considerada la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.



Además, Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari: Historia de mi familia, Promising Young Woman y Sound of Metal fueron las candidatas elegidas para pelear el Oscar en la categoría mejor película.

De esta manera, Netflix fue la plataforma más nominada, obteniendo 35 nominaciones a los Premios de la Academia por 16 de sus películas, incluidas Mank, The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey's Black Bottom. Walt Disney Co recibió 15 nominaciones, que incluyeron seis para Nomadland, que se está proyectando tanto en cines como en streaming por Hulu, y tres por la película animada de Pixar "Soul" en Disney+. En tanto que Amazon Studios obtuvo una nominación en la carrera a mejor película por Sound of Metal y 12 nominaciones en total, un récord para la compañía.

Sorpresas y omisiones: las mujeres liderando

La ceremonia de los Oscar será una de las más atípicas debido al Covid-19. En un 2020 sin cines y con varios estrenos suspendidos, las sorpresas en las nominaciones no se hicieron esperar. Una de las más relevantes de la velada fue que Emerald Fennell, de Promising Young Woman, y Chloe Zhao, de Nomadland, se llevaron sus muy merecidas nominaciones en la categoría de Mejor Director después de haber conseguido menciones en casi todas las premiaciones que llegaron antes.

Vale destacar que Zhao, de 38 años, hace historia también al ser la primera mujer asiática y la primera mujer no caucásica en ser nominada en dirección. “Nomadland”, protagonizada por Frances McDormand, fue nominada a seis premios Oscar en total, incluyendo el de Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición y Mejor Película. Es la favorita en las apuestas.



Por su parte, Fennell, quien es mundialmente conocida por su papel de Camilla Parker-Bowles en el drama televisivo The Crown de Netflix, fue reconocida por encarar un filme que presenta una cruda venganza feminista, logrando ser nominada con cinco estatuillas doradas.



De esta manera la premiación tendrá a dos mujeres nominadas en una categoría con la que Kathryn Bigelow se alzó en 2010 por The Hurt Locker, siendo la única en alcanzar este máximo reconocimiento.