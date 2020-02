Oscars 2020: los memes que se burlaron de los looks más polémicos de la gala

La 92° entrega de los Oscars dejó sin dudas memorables y emotivos momentos, pero además los memes más graciosos que los usuarios compatieron en sus redes sobre los looks polémicos de algunas de las estrellas más importantes de a gala.

A continuación te mostramos los más destacados:

Sandra Oh is cleaning up on the red carpet #Oscars pic.twitter.com/6jGCIjJwKe