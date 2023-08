"Cuando Frank conoció a Carlitos", la película que nos permite ser testigos de un supuesto encuentro entre dos íconos de la música, Carlos Gardel y Frank Sinatra, ya estrenó en Disney Plus.

Previo al debut de esta producción, CARAS pudo hablar con los protagonistas de la cinta que relata un inolvidable episodio en el que Carlos Gardel, interpretado por Oscar Lajad, y un joven admirador, Frank Sinatra, personificado por Pablo Turturiello, cruzan caminos en una presentación en la NBC de Nueva York.

“Fue un rodaje muy intenso y fue encarado al estilo teatro. Empezamos a ensayar antes por un mes y era a diario y bastantes horas. Interpretar a estos monstruos de la música no era para menospreciar el material. Le pusimos todo”, aseguró Oscar.

-¿Cómo fue el rodaje teniendo en cuenta que estaba la presión de interpretar a estos dos grandes?

Pablo Tutturiello: -Con Oscar nos pasó algo muy loco, que si viste la película estamos todo el tiempo, todas las escenas juntos, pero igual terminaban y nos daban un recreo, para almorzar, y con Oscar decíamos, bueno, ¿dónde comemos: mi camerino o el tuyo? Estábamos como pegotes, nos adoramos y nos encontramos como cuando se encuentran dos almas.

Oscar Lajad: -Así es, un nuevo viejo amigo, como decía Pablito, fue un placer y además no solo Pablo, la directora, Nati del Castillo, Iñaki, la directora de cámara, Karina, todo el equipo la verdad que es de amor. Lo disfrutamos un montón.

-¿Cómo fue la preparación y los ensayos de cara al rodaje?

O.L.: -Empezamos los ensayos y pensé “uy, ¿en qué me metí?”. Pero bueno, había tenido la posibilidad de hacer el rol de Gardel en un musical anteriormente, ya conocía un poco, había estudiado mucho sobre él con las biografías que hay, me vi todo lo que hay fílmico de él, obviamente la música la escucho desde que era niño porque mi abuela amaba Gardel y lo escuchaba al lado de ella. Pero bueno, meterme en ese universo de Gardel a mí me fascina, lo admiro constantemente, cada día lo admiro más, pero bueno, no dejó de ser un desafío. Porque hay que meterse en eso y en ese personaje y tener que honrarlo en un punto con el laburo digno. Creo que yo estoy muy contento con lo que se vio, con lo que salió, así que espero que la gente lo disfrute.

P.T.: -Al haber tenido experiencias musicales donde uno trabaja muy corpóreamente a diferencia del cine, que es algo como más no tan expresivo de lo físico, eso me facilitó bastante para poder encontrar desde el cuerpo, la voz, yo tenía bastante conciencia vocal, igual trabajamos con Katy Viqueira. En el teatro uno tiene tendencia a tener una resonancia más alta para que esté más amplificado, Frank tenía una resonancia más baja y tenía un registro más bajo que el mío, entonces tuve que hacer mucho trabajo para como medio que desarmarme como actor y formar como otro cuerpo más parecido, lo más que pude, pido disculpas a quien no le guste, pero creo que le va a gustar de esta persona que aparte es una eminencia mundial y sobre todo muy querido por mi padre, que mi padre lo ponía mucho en mi casa cuando era chico así que para mí es como también quería hacerle justicia por mi viejo.

-La película también tiene la dificultad del idioma, pero es fácil de seguir, ¿cómo fue para ustedes?

P. T.: -Yo soy uruguayo, no nací en Estados Unidos ni nada, pero sí me interesó siempre desde chiquito mucho cómo suena el inglés. Entonces el inglés no fue algo que sentí como dificultoso sino como algo como muy sabroso de hacer, me pareció como muy divertido y aparte nos pasaba con Oscar que ya de por sí esa dinámica de no entiendo, pues no sé si Oscar no tenés tanta noción del inglés.

O.L.: -My English is not Good (risas).

P.T.: -Bueno, esto pasaba en rodaje y era medio lo que pasa entre personajes, y era divertido, como que se llevaba también al relato.

El repertorio de Gardel y el público de Disney

-El tango y las letras de Gardel tienen un lenguaje fuerte, adulto, ¿cómo creen que resultó esto para el público de Disney?

O.L.: -Mirá, yo creo que se seleccionaron las canciones, no se pusieron, digamos, los tangos más verdes, digamos, de letras más duras, ¿no? Prostibularios, por ejemplo. No, fue una selección que yo creo que los autores estuvieron ahí bastante conscienzudamente eligiendo. Así que, por las temáticas que tocamos en los temas, claro, pueden ser tranquilamente aptos para todo público. Gardel llegó a grabar como 900 canciones, así que... Ojalá que lo reciban bien porque está tan hermoso que vale la pena que los chicos, los jóvenes se empapen de este material que va a ser nuevo para ellos.

P.T.: -Me parece lindo que las generaciones nuevas estén en contacto porque es un poco también lo que me pasó a mí. Tenía idea de algunos, pero me enamoré eternamente por este tipo de música y estas letras, así que me parece que puede pasar algo.

O.L.: -Y eso que Pablo no es tan nueva generación, ¿no? (risas).