Pampita escrachó a la niñera publicando sus chats privados

Viviana Benitez, exniñera de los hijos de Pampita, denunció a la top por maltrato psicológico, hostigamiento y presión. Totalmente indignada y sorprendida, la modelo se comunicó con Crónica, programa al que asistió la denunciante junto a su abogado, para contar su versión de los hechos. Sin embargo, esto no quedó aquí y la modelo fue por más al publicar los chats privados entre ella y su exempleada.

La jurado del Súper Bailando 2019 difundió las conversaciones que tenía con Benítez a través de Instagram. Allí quedó más que en evidencia la buena onda que existía entre las mujeres y de hecho no hay ningún rasgo de maltrato.

“Diosa del mundo. Te ves tan hermosa y brillante. Te admiro tanto”, le comenta la ex niñera de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña a la conductora de Net TV, que con el mismo cariño le responde que “ella es una gran mujer” junto con un emoji de corazón.

“Sos tan linda y tenés tantas cosas para ser feliz. Yo sé, después de tantos años que no hace falta que me digas nada, te veo y sé cómo estás”, le dice Viviana a Carolina en otra conversación, explicitando así que se conocen desde hace años, ya que empezó a trabajar en su casa en 2014. “Te quiero”, responde Ardohain.

“Tenés mucha gente que te ama y yo estoy. Por ahí me cuesta demostrarlo pero vos sos una gran parte de mi vida y te adoro a vos y a los chicos”, le dice en otra captura quien le devuelve el elogio asegurando que ella también es una parte importante de su vida y que tanto ella como sus hijos la quieren mucho.

En otra conversación se pudo leer por parte de Viviana: “Ya voy a estar bien. Perdón si descuido un poco mi trabajo, pero de verdad me siento muy mal. Voy dos veces por semana al psicólogo”, a lo que la modelo le respondió que “iba a mejorar de a poquito” y que hay que “vivir el duelo”.

“No hay apuro. Hay que estar mal a veces. Es normal”, suma Caro en el chat, mientras que Benítez sostiene que “se le juntó todo” de manera desesperada. “Vos no tenés idea de lo que yo te aprecio y lo que me ayudan todos los días, a mí me cuesta mucho. Después de perder dos embarazos, los chicos son mi contención”, agrega la exniñera.