Pampita y la prenda que será furor en la noche de navidad

Navidad es la excusa perfecta para arreglarnos y sacar del placard todas aquellas prendas que nos hagan brillar. Y si bien el contexto de pandemia podría no ser el mejor para festejar, lo cierto es que no hay motivo para hacer de esta noche algo súper especial, aprovechar para "mimarnos" y sobre todo, vernos bien para sentirnos bien. Para esta temporada de verano, el vestido se convirtió en uno de los aliados para armar un look bien potente y Pampita, ya es una fiel adepta de esta prenda.





La prenda it de la temporada 2021 puede presentarse en tonos lisos o estampados, de gasa, organza, seda o metal pero el detalle infaltable es el profundo escote en la espalda. Sin lugar a dudas, el año que viene "estará totalmente de moda" el mostrar la espalda con escotes ultra profundos. Una apuesta súper arriesgada y sensual, que hará que te robes todas las miradas.



Respecto al corte de vestido, puede ser a gusto de quien lo lleve. En el caso del que eligió Pampita, se trata de uno al cuerpo con un gran tajo lateral. Otras opciones pueden ser aquellos bien fluídos y volátiles, ya sean lisos o estampados, aquellos con lazos, volados, o detalles de plumas, pedrería o apliques. Eso sí, lo ideal es elegir aquellos con breteles muy finos. De gasa, metal, seda, organza o fibrana, estos vestidos serán los grandes aliados del verano 2021.







Otras de las celebridades que se sumaron a esta tendencia son Natalia Oreiro y Mariana Fabbiani.