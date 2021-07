Picante teoría de Chiche Gelblung sobre por qué Mirtha Legrand no volvió a su programa aún

Chiche Gelblung estuvo invitado a Debo Decir, el programa de Luis Novaresio y se refirió a cómo es su vínculo con Mirtha Legrand. “Ella se enoja y desenoja alternativamente. Tenemos una relación, creo, que buena”, comenzó diciendo el periodista sobre su relación con La Chiqui. En esa línea, luego se animó a decir su teoría sobre el por qué la diva de los almuerzos no vuelve a la televisión.

“Yo creo que es buena, pero lo qué pasa es que yo soy muy crÍtico del tema que yo creo que la han corrido al costado. Yo creo que Mirtha tiene que volver a la televisión”. sostuvo el comunicador al respecto.



Fue entonces que Novaresio le preguntó si él creía que no volvía porque no la dejaban. Picante, Chiche respondió “¡Por supuesto que no la están dejando! Primero porque mide más Juanita, segundo porque es más joven y linda, a ver…”



“¡Sos jodido!”, lo interrumpió el conductor “¿Yo jodido? ¡Jodido es el canal! Yo creo inigualable, pero el canal no. Tendrían que haber ido con cámaras a hacerle un estudio especial, porque es un caso único en el mundo. Una conductora de 94 años”, finalizó Chiche Gelblung.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión

Desde el sitio de La Pavada aseguran que “El Trece quiere que vuelva Mirtha. Y lo antes posible”.



De hecho, desde ese portal contaron que Pablo Codevilla la llama en forma permanente para ofrecerle un "abanico de posibilidades". Piensan en que su regreso sea entre septiembre con dos programas los domingos, combinando con Juanita Viale, octubre igual y en noviembre de este año que se quede a cargo.



Según se dice, Mirtha está muy cerca de aceptar esa oferta.