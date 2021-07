Premios Gardel 2021: Jey Mammón y Eleonora Pérez Caressi adelantan detalles de la gala más importante de la música

Este viernes desde las 22, se realizará la gala de los Premios Gardel 2021, otorgados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). La 23ª entrega de estos galardones será transmitida por TNT. Además, podrá seguirse por Radio Nacional AM870/RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior).



Será una velada que celebrará a los ganadores de las distintas categorías y en donde el principal protagonista será la excelencia de las distintas propuestas. La gala contará con numerosas performances inesperadas, en la que artistas de distintos géneros musicales colaborarán para celebrar tanto a discos como a figuras icónicas de la música argentina.



En medio de la ansiedad que genera esta importante premiación local, Jey Mammón y Eleonora Pérez Caressi, quienes serán los conductores del evento, hablaron en conferencia, en donde CARAS Digital estuvo presente, y revelaron algunos de los detalles más relevantes de la premiación.



“Sacándole toda la parte divertida y del entretenimiento, la música es cultura y marca a generaciones enteras; y nos marca a nosotros como humanos y argentinos. Para mí es un honor tremendo: cuando me lo ofrecieron dije que sí, ‘después vemos el resto’”, dijo Pérez Caressi.



Por su parte, Jey Mammon destacó: “Para mí que me llamen para los Gardel es un honor: siento que es un saco que hasta te puede quedar grande; por suerte Eleonora la tiene muy clara, porque está desde adentro. De a poco voy siendo un intruso en el mundo de la música y es un placer estar al frente de esta celebración con ella”.

De acuerdo con Mammon, los Premios Gardel “son parte de la de la banda sonora de la vida: siempre uno los espera, porque uno hace empatía con los músicos que escucha, es la celebración es la celebración más grande de los premios de la música. Desde que tengo uso de razón que me siento cada año a verlos; ahora estar ahí es muy raro”, dijo.

Los detalles de la gala

-¿Qué novedades traerá esta entrega?

Eleonora: -Más que nada están en todos los shows que va a ver, toda la mezcla de artistas. Los Gardel son premios federales que siempre le dieron lugar a todos los géneros musicales; ponen el énfasis en que la música es una sola y los géneros no deberían limitarnos, sino todo lo contrario. Romper con esas paredes, unir y salir a comunicar y salir a vibrar la música. La música es una vibración tan fuerte, un lenguaje mucho más fuerte valga la redundancia que cualquier otro idioma.



Me parece que los shows que vamos a presentar y van a poder ver el viernes a las 22 tienen esa fuerza, esa impronta y esa sorpresa que necesita un show una entrega de premios de la envergadura que tienen ya los Gardel. Después están los reconocimientos, se gana y se pierde, pero por encima de las nominaciones está ganando la música. Eso es lo importante, más en este contexto de pandemia, en el que los músicos perdieron el contacto directo con el público. Que esté ganando la música como un todo, sin individualizar géneros me parece lo más lindo del mundo.

-¿Qué tono le van a dar a la ceremonia?

Jey: -Seguramente va a pasar, porque es una yunta que es linda. Hablando de las combinaciones que habrá en los shows, la nuestra la vemos hermosa, porque sentimos que nos vamos a entender, a divertir. Por supuesto que hay un recorrido que seguir, porque es una entrega de premios, pero le vamos a poner el color nuestro: esperemos que les guste (risas).

Eleonora: -Lo que nos caracteriza a los dos es que nos gusta ser nosotros mismos. Al guión cada uno le va a poner su impronta, pero porque nos sale así: si quisiéramos impostarnos y ser de otra forma no podríamos.

-Muchas de las canciones nominadas fueron lanzadas en esta época pandémica...

Eleonora: -Creo que la música sonó más fuerte que en otros momentos, porque fue más compañera que nunca. Si bien nunca dejó de tener ese rol, en un momento de pandemia un poco nos salvó. En mi caso personal, en los momentos más de bajón, tratar de poner algo que te saque de ese lugar y te lleve a otra sintonía; y la música tuvo ese rol.

También me pasó que sabiendo lo complicada que era la situación para los artistas en este contexto tan adverso para ellos, aplaudir y acompañar y tratar de estar lo más cerca posible en ese empuje que ellos estaban poniendo. Para el artista no hay nada más lindo que estar en vivo y tener el aplauso de la gente, compartir ese momento. Hace más de un año que no lo tienen, porque por más que hayan vuelto con restricciones y aforo algunos shows en vivo no es igual.



Jey: -Hace poco le hice nota a María Becerra, y me contaba que nunca tocó en vivo. Por otro lado, la pandemia nos hizo abrazar a cosas positivas y otras negativas: creció el consumo de alcohol y creo que también algo lindo como el abrazo a la música. En distintos momentos anímicos la música estaba más cerca que antes. El guión arranca diciendo: “La música está más viva que nunca”, porque es la verdad.

A mí la pandemia me llevó incluso a buscar cosas en la cabeza de más atrás; y me pasó con la música también. Los Premios Gardel tienen eso: es él hoy y el ayer, se junta todo.

Las nominaciones más relevantes de los premios Gardel 2021

Entre algunas de las nominaciones para este año, la categoría de Mejor Álbum tendrá como protagonistas Fito Páez (La conquista del espacio), Luis Alberto Spinetta (Ya no mires atrás) y Nathy Peluso (Calambre).

La Canción del Año, en tanto, saldrá entre Que no (Barbi Recanati), Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol.36 (Bizarrap, Nathy Peluso), La canción de las bestias (Fito Páez), Ella dice (Tini feat. Khea), Colocao (Nicki Nicole), Piedra libre (Abel Pintos), Juntos para siempre (Los Auténticos Decadentes), Ladrón (Lali feat. Cazzu), Suficiente (Babasónicos) y Amanece (Diego Torres, Macao, Jorge Villamizar feat. Catalina García).

