Andrés Nara se reencontró con Zaira tras un año y medio y pudo conocer a Viggo, su nieto

Luego de esperar más de un año y medio para reencontrarse con su hija Zaira Nara, Andrés Nara pudo celebrar por partida doble ya que conoció a su nieto Viggo a quien por la pandemia nunca había podido ver ni poder abrazar como todo abuelo desea hacerlo con sus herederos más pequeños.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el empresario dio los detalles de ese encuentro, casi quebrado por el llanto de emoción: "Te comento algo que no lo sabe nadie y te lo cuento a vos. Estuve con Zaira, con Viggo y Malaika. Pasamos unos días muy lindos. Fue hace cuatro días. La pasamos re contra bien. Viggo cumplió un año y nació en una fecha muy justa por la pandemia y no lo conocía. Malaika cumplió cuatro años“, comenzó diciendo.

“Zaira tiene una vida muy intensa y justo se dio. Malaika preguntaba por mí y me llamaron que me querían ver. En la plaza, jugando con los chicos, fue un momento muy agradable y esto no lo sabe nadie. Fue en la casa de Zaira el encuentro. La nena me había visto poco, tiene el mismo temperamento que Wanda. Lo que más me emocionó fue el abrazo que tuvimos. Un abrazo con tiempo y muy afectivo. Transmitimos muchas cosas. Con esa sensación de ganas. Eso me quedó, más allá de las fotos. Conversaciones que fueron muy agradables“, siguió con su relato.

“La sensación de que mis nietos quieran verme. Uno se sensibiliza, quizás son los años y fue muy lindo. A Zaira no la veía hace un año y medio y un poco más también. Pude tenerlo a Viggo en brazos y reíamos con la nena en la plaza porque es una guerrera. Salta, corre, fue un momento muy agradable. Y cuando lo vi por primera vez al nene me dijeron que se parecía a mí. Ellos dicen eso, que se parece a mí. Es una sensación muy rara. Fue un shock. Son sensaciones en la vida que uno no se va a olvidar más“, concluyó.

Zaira Nara habló de la relación con su padre: "Me molestó que quisiera ser famoso"

En los últimos años, la relación entre Zaira y Wanda Nara se desgastó por completó con su padre, Andrés Nara y si bien la esposa de Mauro Icardi ni se comunica con él, su hermana parece haber sanado diferencias que tenían y hoy en "Es por Ahí", el programa de Guillermo Andino por América contó como ella dejó atrás el pasado y habló de su relación con él hoy en día.

“Hoy la relación está bien. Tuvimos tormentas. Nunca peleados, pero sí un distanciamiento y mucho lío. Viste que cuando se mete la gente… Mi papá tuvo un momento de exposición que para nosotros fue raro. Yo siempre igual lo entendí”, aseguró la modelo y conductora y siguió hablando del tema sin problemas.

“Cada uno elige qué hacer y justo lo dije en una revista. Si yo elijo los medios, ¿por qué me voy quejar de que él los elija? Es chocante por ahí para una hija que tu papá se haga famoso y me molestó en su momento, pero después me di cuenta que yo no podía controlar si él salió o no en una nota”, dijo.

“Ahora estamos bien, pero nunca hubo una pelea. Siempre nos hablamos, siempre estuvo para pedirle un consejo. Pero eso tuvimos que transitarlo, pero más de madurar todos. Uno pretende algo de un padre pero yo también hago lo que quiero con mi vida”, explicó.