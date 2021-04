Qué es el co wash, el método que Isabel Macedo elige para lavarse el pelo

En cuestiones de belleza, muchas veces el "boca a boca" sirve para que las personas vayan conociendo qué le es efectivo o no a los demás. Isabel Macedo reveló que junto a sus amigas están pensando en empezar a poner el práctica el sistema de lavado de pelo llamado Co Wash. Este método es de los más famosos e incluso son varios los influencers que comenzaron a ponerlo en práctica y que están muy contentos con el resultado.

"Me lavé el pelo y dije 'me lo voy a dejar así para ver tal cual es'. Yo me hago de todo, pero creo que voy a empezar a investigar lo que es el Co Wash. No me pregunten qué es porque yo tampoco sé mucho. El otro día con unas amigas íbamos a investigar pero por esas distracciones de la vida y yo que soy muy dispersa; investigue pero ahora... Hoy me voy a poner a chusmear a ver qué es", comentó Isabel Macedo sobre esta técnica que hoy es un verdadero furor en redes.



Es que el Co Wash es el tratamiento ideal para hidratar el pelo, especialmente aquellos con rulos y sin usar shampoo. Se denomina Co Wash o co-washing al método que consiste en lavarse la cabeza sin usar shampoo, y en su lugar, se aplica simplemente un acondicionador. Por ese motivo es ideal para el cabello afro y rizado, ya que aporta hidratación al cabello, sin resecarlo.

Según los expertos en la materia, este cambio en la rutina de higiene capilar puede ayudar a que el pelo crezca más fuerte y a eliminar sustancias nocivas, como los sulfatos, que contienen muchos de los shampoos comerciales

Qué es el co wash, el sistema que elige Isabel Macedo

Como bien antes explicamos, es un sistema en el que no se utiliza shampoo y que si bien no es solamente para quienes tengan el cabello rizado, lo cierto es que está indicado para quienes tienen ondas, bucles o rulos naturales. La importante es utilizar productos apropiados para este tipo de pelo.



Con la idea de prescindir de los sulfatos, parabenos, petrolatos o siliconas que podrían arrastrar los aceites naturales que produce el cuero cabelludo, se basa en una limpieza cosmética y mecánica.





Isabel Macedo dijo que comenzará a dejarse su cabello al natural, es por eso que optará por hacer co wash.

Es muy importante aprender a leer las etiquetas para saber qué componentes se deberían dejar de lado; dado que, además de la función que cumplen en la fórmula, pueden tener efectos no deseados sobre el cabello.



El lavado co wash suele realizarse con dos acondicionadores distintos, aunque también podría usarse el mismo en la raíz para el lavado y luego en las puntas para acondicionar. Sí es importante decir que no todos los acondicionadores son aptos y que la frecuencia de lavado dependerá de factores como: tipo de pelo, porosidad, estilo de vida y en qué momento de la transición uno se encuentre.



Esta tendencia de lavado en alza, también busca construir una rutina de cuidado del pelo alrededor de productos menos agresivos y más naturales.

Cómo empezar a hacer Co Wash como Isabel Macedo

Primer acondicionador

Para limpiar el cuero cabelludo, se recomienda optar por un acondicionador liviano, de consistencia líquida con ingredientes hidratantes como frutas, flores, hierbas y plantas. Con el pelo ya humedecido, se aplica una cantidad considerable de este acondicionador sobre la palma para distribuirlo por todo el cuero cabelludo. Solo en las raíces. Se puede ir agregando agua o, bien, rebajar previamente el acondicionador. Ahora, el rol del masaje capilar es fundamental. Al no depender de detergentes para la limpieza, el masaje es el encargado de arrastrar todo sebo, resto de producto o impureza a través de la fricción. De ahí que se trate de un método de lavado mecánico. Para eso, el masaje debe hacerse con las yemas de los dedos (¡no las uñas!) durante 2 o 3 minutos aproximadamente. Luego, es necesario enjuagar con abundante agua y ayudar con otro masaje. La temperatura del agua también importa: evitá el agua caliente porque reseca el pelo y es justamente lo contrario a lo que buscamos.

Segundo acondicionador

Este segundo paso es equivalente al del lavado convencional. El objetivo es acondicionar las hebras. Para ello, es conveniente elegir un acondicionador más espeso con ingredientes nutritivos como la palta o el aceite de Argán. Aunque esta elección también va a depender de tu porosidad. Si tenés porosidad baja, elegí un acondicionador hidratante en vez de nutritivo. El producto se aplica de medios a puntas (evitando la raíz) y luego se enjuaga.

Paso a paso de cómo hace Co Wash al igual que Isabel Macedo

Según el sitio "All Things Hair" estos son los pasos a seguir:

Día 1: limpieza profunda y test de porosidad

Antes de despedirte definitivamente del método tradicional de lavado, hacé un lavado para una limpieza profunda. Para esto elegí un shampoo con sulfatos. Aplicá sobre las raíces, masajeá y enjuagá bien.

Después de enjuagar el shampoo, sacá dos o tres pelos de la parte superior de la cabeza y separalos para que se sequen. Los vas a necesitar para hacer el test de porosidad. Mientras se secan, completá el lavado: aplicá un acondicionador nutritivo de medios a puntas, sin tocar las raíces y enjuagá.

Cuando los pelos ya estén secos, poné uno en un vaso con agua y rompé la tensión superficial del agua con el dedo. Si el pelo queda flotando, sos porosidad baja. Si queda en el medio, sos porosidad media. Y si queda en el fondo, sos porosidad alta. Repetí este proceso con otro pelo para confirmar el resultado.





Cansada de realizarse diferentes tratamientos, Isabel Macedo dejará sus rulos al natural y comenzará con el co wash.

Día 2: Solo agua o acondicionador

Este día vas a saltear el lavado. Es decir, no vas a aplicar producto en las raíces. Si lo necesitaras, podés simplemente humedecer el pelo con un rociador solo con agua o con agua y un poquito de acondicionador nutritivo. O, en su defecto, lavar con agua y luego aplicar acondicionador de medio a puntas, y enjuagar.

Día 3: primer lavado co wash

Como explicamos anteriormente, ahora vas a reemplazar el shampoo por un acondicionador hidratante para limpiar el cuero cabelludo. Usá abundante cantidad, distribuí sobre las raíces, masajeá bien durante 3 minutos y enjuagá con abundante agua para asegurarte de que no quede producto. Ahora, de acuerdo al resultado de tu test de porosidad, elegí un acondicionador hidratante (ligero) o nutritivo (pesado) para aplicar de medios a puntas.

Día 4: Solo agua o acondicionador

El día siguiente al lavado quizás no sientas tu pelo en su mejor versión. Paciencia. Tené en cuenta que el método co wash, como otros, llevan cierta adaptación. Este cuarto día no vas a lavar las raíces. Al igual que en el segundo día, podés rociar tu pelo solo con agua o mezclar agua con un poco de tu segundo acondicionador. Otra opción sería lavar la cabeza solo con agua y luego aplicar tu segundo acondicionador de medios a puntas y enjuagar.

Día 5: lavado co wash

Hoy sí vas a limpiar el cuero cabelludo. Repetí la rutina del día 3 y continuá lavando las raíces con el método co wash día por medio.