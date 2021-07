Quién es Facundo Giovos, el participante de La Voz que enamoró a Lali Espósito

Facundo Giovos, de 26 años, cobró notoriedad en la gala de anoche de La Voz Argentina no sólo por su talento sino porque además, conquistó a Lali Espósito. Próximo a sumarse al equipo de Mau y Ricky Montaner, el músico tuvo química con la actriz y artista pop. Sin embargo, su corazón ya tendría dueña.



Facu nació en Córdoba, es cantante de profesión y tiene una banda con su hermano gemelo, Luciano. Desde las redes sociales documenta a diario su pasión por la música así como también lo unido que es a su familia, conformada por su papá Jorge, su mamá Marcia y sus otros hermanos, Bruno y Zoe.

Facundo Giovos tiene un dúo con su hermano Luciano.

Si bien en la edición de La Voz de anoche se pudo ver cómo el participante tuvo un meloso ida y vuelta con Lali Espósito e incluso ella le pidió casamiento, lo cierto es que en las redes comenzaron a especular con que Giovos tendría su corazoncito en otro puerto.



Carolina Pardo, una maquilladora que se define a sí misma como "emprendedora y artista" fue la mujer señalada por los fans de Lali que no tardaron en stalkear al participante en redes. "Un día así no vale no ser festejado! Brillaste y estoy orgullosa de vos... se te vio tan vos! Esa mirada! Tu familia todo! Nunca dejes de ser!!!!", escribió la joven luego de ver a Facu en la pantalla de Telefe. ¿Son amigos o algo más?







Respecto a la carrera de Facundo Giovos, fue parte de "América show" un espectáculo que reunió varios talentos y que fue producido por Ángel Carabajal. Incluso, el proyecto fue premiado con el premio Carlos de Oro.







Entre las publicaciones de Giovos se puede ver que es un viajero y que disfruta de recorrer el mundo: Barcelona, Amsterdam y Cozumel, entre otros, son algunos de los paradisíacos destinos que el músico tuvo la suerte de recorrer.

Lali Espósito se enamoró de Facundo Giovos, participante en La Voz Argentina: "¡Es re guapo!"

"Che, Sole, es lindo el pibe", le comentó Lali a su colega luego de que el joven interpretara "Bachata Rosa" y fuera elegido para conformar el equipo de Mau y Ricky Montaner.



Acto seguido, los hermanos Montaner llevaron a Facu hasta donde se encontraba la cantante y actriz y ella no supo que hacer con sus nervios. "¿Te gustó como cantó?", quiso saber Ricky Montaner. "Si, también me gustó como cantó", respondió pícara Lali, generando la risa de sus compañeros e incluso el participante.

Fue entonces cuando Facundo se acomodó frente a ella y comenzó a entonar Sabor a mí, el bolero de 1959 escrita por Álvaro Carrillo y popularizada por Luis Miguel en 1997 al ser incluido en su disco Romances.

Tras cantarle la serenata, el integrante del Team Mau y Ricky se dirigió a donde aguardaban sus padres junto a Marley, Lali también fue y ¡conoció a sus padres! "¡Suegros!", gritó Espósito. "Bienvenida a la familia", la recibieron los padres de Facundo.



Mientras salía la emisión al aire, Espósito aprovechó las redes sociales para comentar al respecto. Allí aseguró que es tímida y le tiró más palitos al concursante. "Y le gusta cocinar. Chau Chiques", se sinceró respecto a la atracción que sintió por el muchacho, con emojis de amor.