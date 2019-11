Rodrigo Lussich prepara su boda y quiere ser papá

A tan sólo cinco meses de haberse conocido, Rodrigo Lussich le propuso casamiento a su pareja, Juan Pablo Kildoff, con quien sueña convertirse en padre.

En diálogo con Pronto, aseguró: "La paternidad es un tema que viene dando vueltas hace poco tiempo, porque me daba pánico la etapa en que los bebés son chiquitos y dependientes. Pero empecé a ver a mis amigos con sus hijos y descubrí que es algo que si es tuyo, te lo bancás".

"Hice el clik y me di cuenta de que no era tan terrible. Estoy cerca de los 50 y me doy cuenta de que si hay que hacerlo, tiene que ser pronto porque no quiero ser el abuelo del pibe... además, Juan tiene claro que quiere ser padre de cualquier forma: solo o conmigo. Para él, es un plan de vida y a mí me contagia las ganas", finalizó el periodista, quien asimismo ya prepara su boda con Juan Pablo.

¡Muchas felicidades!