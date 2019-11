Conocé los pedidos de Pampita a la ambientadora para su casamiento

A poco más de 24 hs para el casamiento de Pampita y Roberto García Moritán, que tendrá lugar en el Palacio Sans Souci y a un país expectante.

Gloria César tiene la ardua tarea de ambientar la boda, y hoy por la mañana Tomás Dente habló con ella, en donde reveló cada detalle de esta fabulosa celebración.

“Estamos un poquito atareados. Hablé con Pampita y me dijo que hiciera lo que me pareciera a mí. Ella es una persona de una sencillez y de una bondad increíbles. Quiere agasajar a sus seres queridos, quiere que todo sea simple, como es ella, natural y alegre. No quiere nada pomposo”, detalló Gloria.

“Quiere que todo sea verde, vital y lo único que me pidió fue un arco con muchísimas flores para el momento de la ceremonia”, agregó la ambientadora.