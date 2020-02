Tras los rumores de noviazgo, Rodrigo Noya blanqueó romance con Belén Di Giorgio. El actor confesó que son más que amigos, aunque todavía "se están conociendo".

“No es mi novia, obvio que la conozco. Nos hemos visto, la conozco de Mar del Plata, compartía obra con un amigo mío. Hemos salido un par de veces, somos algo más que amigos, no te voy a mentir. No hay un amor ni nada”, reveló Noya.

Y agregó: “Pasa que hoy salís a tomar un helado con alguien y está casada, embarazada, todo. Este último año me acostumbré a que me inventen noviazgos. Me acostumbré a eso”.

“Yo no quería aclarar nada para cuidarla a ella. Le mandé un mensaje y le dije que la iban a poner en un lugar de gato. La que quiere fama y lo hace para ir al Bailando”,explicó Noya en diálogo con Juan Etchegoyen en la web de Radio Mitre.

“Yo salí de una relación hace nada y hace mucho que no estoy solo. Es eso. Quiero estar bien yo, disfrutar de mi hijo. Yo no proyecto absolutamente nada pero nunca te voy a decir que no. Voy viendo que pasa”, cerró.

Por último el actor se refirió a su amistad con Florencia Torrente, con quien en un principio se especulaba que tenían un amorío. “Somos amigos con Flor desde antes de la temporada. La verdad es que nos reímos y divertimos mucho juntos”, sostuvo.