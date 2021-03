Verónica Ojeda se quebró al aire y reconoció que tiene pesadillas con Luque

Durante todo el móvil de "Los Angeles a la Mañana", el programa de eltrece que conduce Angel de Brito, Verónica Ojeda mantuvo la calma y habló de todos los temas relacionados a su vida con Diego Maradona y la muerte del astro quien pasó a la eternidad el 25 de noviembre del año pasado. Pero al recordar que pasó cuando se despidió de él se quebró en llanto por completo.

"A mi me llamó el día de la muerte de Diego, Jorge Rial y me preguntó si ese día había hablado con Diego, le dije que no y me dijo que lo llame, después me enteré arriba del auto que había fallecido fue un momento terrible y cuando se lo conté a Dieguito Fernando se puso a llorar desconsoladamente", contó Verónica sobre ese primer momento.

Luego contó lo que sintió cuando fue a despedir a uno de los grandes amores de su vida y allí no pudo contener las lágrimas: "Cuando fui a despedirme de Diego le agradecí por nuestro hijo. Por la felicidad que me había dado por todos los años que estuve con él pero principalmente por haberme dado a nuestro hijo", dijo totalmente desarmada.

Además Angel le preguntó si soñaba con Maradona y Verónica volvió a quebrarse: "Si sueño con Diego pero son todos sueños feos y tristes, pasó muy poco tiempo. Imaginate cómo estoy que hasta tengo pesadillas con Luque (el último médico de Maradona quien está siendo investigado).

Se conoció la declaratoria de herederos de Maradona: La feroz reacción de Verónica Ojeda

En la últimas horas se conoció la declaratoria de herederos de Diego Maradona. Por lo tanto, Verónica Ojeda y Mario Baudry celebraron públicamente este avance. Ambos siempre se mostraron decididos a defender los intereses de Diego Fernando.

"La Declaratoria de Herederos, todos anunciaban que tardaba 10 años, cuando sus hijos se juntaron tárdamos 3 meses, ahora vamos por los que le robaron todo a Diego, y por sobre todo, por los que le robaron su vida #justiciapordiego", dice le mensaje que dio el abogado y obviamente fue avalado por Ojeda.

En las últimas horas, Verónica se encontró en el ojo de la tormenta al filtrarse un audio en donde ella mostraba su apoyo a Leopoldo Luque, uno de los profesionales que hoy está siendo investigado en la justicia como presunto responsable por la muerte de Diego.

Si bien esos mensajes fueron enviados cuando el Diez estaba vivo, la mostraron en la vereda opuesta de Dalma y Gianinna, que siempre sintieron cierto recelo hacia Luque. Incluso Verónica da a entender ahí que las chicas no estaban colaborando con el cuidado de su papá.