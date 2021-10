"Sex Education": Meave podría no regresar para la cuarta temporada

"Sex Education" se convirtió en la serie de Netflix más amada por los fans y una de las más exitosas. A poco de dos semanas de su estreno en la Argentina, la plataforma confirmó que la producción británica tendrá una cuarta entrega que llegará para 2022.



En esta nueva entrega vimos a nuestros personajes favoritos enfrentar diferentes dificultades de la vida a la vez que surgieron nuevas discusiones sobre la sexualidad, el género, los jóvenes y la importancia de tener una educación sexual.



Pero también, "Sex education" nos trajo los conflictos emocionales que atraviesan nuestros queridos protagonistas, en especial, Meave y Otis (Asa Butterfield). Justamente, tras los hechos desencadenados en la tercera entrega, muchos fans se comenzaron a preguntar qué pasaría con ella en la cuarta entrega y muchos especulan con que la actriz, Emma Mackey, no volverá a encarnar a su personaje.



¿Qué dijo Emma Mackey sobre su continuidad en la serie?

En medio de estas especulaciones, la actriz que encarna a Meave habló sobre lo importante que es "Sex Education" en su vida.

"Es complicado para mí. Sex Education tan trascendental como concepto, como serie, y el reparto es brutal. Me preocupo mucho por todos ellos y he hecho amigos para toda la vida. Hemos crecido juntos. La naturaleza agridulce de esto es que no puedo tener 17 años toda la vida", dijo la actriz en una reciente entrevista con Hunger Magazine.



Los detalles finales de la tercera temporada (a partir de acá hay SPOILER) en donde Meave decide ir a estudiar a los Estados Unidos, y la escuela Moordale debe cerrar por falta de subsidios, las cosas serán muy diferentes en la serie. Resta ver además, qué pasa con muchas de las relaciones truncas que han quedado en el camino y los corazones rotos que deberán recomponerse.