Ana Celentano: “Lo de Okupas fue una cosa fuera de serie”

Ana Celentano viene de un año en el que no ha parado un segundo. La actriz fue parte de la primera temporada de “El Reino”, el nuevo éxito de Netflix, a la vez que vio resurgir uno de los clásicos de principios de los 2000 que marcó la ficción local: “Okupas”.



La serie de Bruno Stagnaro fue remasterizada y preparada con nueva música de Santiago Motorizado para tener su reestreno en Netflix. En la ficción, Ana encarnaba a Clara, la prima de Ricardo, interpretado por Rodrigo de la Serna. “El regreso de Okupas se vivió con mucha alegría, el recuperar algo del pasado que nos hizo bien o por lo menos eso es lo que vi. Yo uso un poco más Twitter que Instagram, pero ves como todo el mundo te escribe, contento, con cariño y que también pensaba de que en ese momento hubo muchas cosas exitosas y disruptivas pero no sé si hoy les pasaría lo mismo…como cuando ves 'El padrino' o 'El día de la Marmota' en la tele, no lo cambiás, dejás eso ahí, te la quedás viendo siempre porque envejece bien y te rememora a algo que te hizo bien”, dijo la actriz en una charla exclusiva con CARAS Digital.



-¿Cómo fuiste viviendo el boom de Okupas cuando volvió a estrenarse en Netflix?

-Lo de "Okupas" fue una cosa fuera de serie que me puso súper contenta. En un encuentro en donde me crucé a Bruno me había dicho que Netflix estaba interesado. Así que estaba preparada para eso, pero también había algo que pasaba mucho con Okupas en estos 20 años de la gente parándome en la calle diciéndome “Vos sos la de Okupas”. Desde chicos que no habían nacido cuando salió la serie. Yo tenía un contacto con la serie, yo no la había vuelto a ver, sólo algunas escenas en donde yo estaba porque me había quedado la duda de si actuaba bien, y me había gustado. Estuvieron esos dos fenómenos, el personal y ahora el social de lo que fue este boom. Fueron muchas generaciones y cómo se fue pasando de boca en boca y la posibilidad de verla toda de un tirón, en buena calidad y el plus de tener a Santiago Motorizado haciendo las canciones. Me encanta lo que pasó con "Okupas".

Ana y todo el elenco de "Okupas" reunido tras 20 años de su estreno.

-En ese momento no había redes sociales, pero ahora sí, ¿cómo lo viviste, porque explotó todo, las redes?

-Es como vos decís, en ese momento estaba el boca en boca, alguna nota, ahora está todo ahí a un ritmo mucho más vertiginoso y ampliado. Obviamente hay una cuestión del Narciso que uno dice “qué lindo”, como una vuelta al presente que en su momento fue muy acotado, porque Okupas no fue algo como pudo ser Gasoleros que era algo de la época y fue creciendo de forma más lenta a través del tiempo y eso hizo que en las redes fuera más shockeante. Duró muchos días, semanas y era un poco apabullante. Qué fuerte y cómo cambió todo con el tema de las redes y cuanta manija hay. Aunque no a todo se le puede dar manija, no se puede imponer cualquier cosa, no todo estalla porque sí.



La llegada de “El Reino”, filmar en pandemia y sus proyectos personales

“El año pasado fue raro para mí, para todos. Pero en nuestra metié, nuestro trabajo fue uno de los más golpeados”, aseguró Ana sobre cómo transcurrió su 2020. “Con mi pareja hicimos un proyecto que ganamos en 2019 que era un documental de ficción, ‘Tracción a sangre’ (disponible en la web sangrre.com.ar.), que ya teníamos todo listo para filmar en abril de 2020 y justo nos agarró la pandemia y estuvimos varios meses sin saber qué hacer. Pensábamos que no iba a pasar mucho tiempo y decidimos reformular todo y hacerlo en plena cuarentena”, reveló sobre cómo sobrellevó esos momentos de incertidumbre.

“Eso nos mantuvo muy activos en lo laboral. Fue una etapa muy angustiante, pero por otro lado, al estar en contacto con la enfermedad y con la burbuja del proyecto que iniciamos, fue todo muy extraño, de un cansancio enorme”, recordó.

Hubo que poner mucha imaginación y ganas de sobrevivir al bajón.

“No estaba tan mal que todo se pare, pero era duro cuando te dabas cuenta de que la cosa era mucho más grande. Es interesante que hayamos podido encontrarle el camino a la cosa”, reflexionó Ana Celentano sobre ese tiempo.

-¿Cómo llega la propuesta de “El reino”?

-A mí me llaman para “El reino” a principios del 2020. Empezamos a filmar antes de la pandemia. Yo tenía poquitos días de rodaje porque mi participación es muy pequeña y me puso muy contenta porque yo trabajé con Marcelo Piñeyro en “Las viudas de los jueves”, también Claudia Piñeiro era la autora, ella estaba muy cerca en ambos casos al ser la creadora de la serie. Me entusiasmaba mucho trabajar con ellos. Nos agarró la pandemia en el medio y dijimos qué hacemos, era una producción muy grande, con Netflix, KyS Films, fue una de las primeras que comenzó a rodar en pandemia cuando apenas se abrió, filmando con protocolo, esto de estar con barbijos, máscaras, que el espacio en set no estuvieran muchas personas. Además del riesgo que implicaba, en lo personal nunca tuve un miedo de que me tocara, venía muy fogueada, era algo que yo me imaginaba de que iban a salir muchos proyectos y lo que tuvo de bueno eso es que surgieran más oportunidades para otros actores y también en el rubro técnico. Se empezó a llenar de laburo.



Ana Celentano interpreta a la madre de el Chino Darín en "El Reino".

-¿Cómo fue para vos construir esta imagen de la madre dolida?

-Primero hubo una gran confianza en el guión. Es una mujer que está atravesada por el dolor porque perdió a su hijo de alguna manera, ella hizo todo para no perderlo, pero la relación que él tiene con su padre, el momento en que surge esa tragedia que hace que termine preso, aunque no es el responsable, ella hace todo lo posible porque él entienda eso, que esa postura tan intransigente de él lo va a arruinar y a toda la familia. No sólo por el estatus que ellos tienen, sino también en lo más profundo, es un tipo de gente que no está en su imaginario caer presos. Es como una vergüenza social enorme aparte del quiebre del lazo con su hijo pródigo.

De hecho, cuando él insiste en auto incriminarse, ella no puede hacer más nada y es lo más doloroso. Ella no se reconstituye de eso, no tiene esa capacidad para decir esto no va más, sino que va a reconstruir una cáscara por afuera que la sostenga. Cada escena tiene un conflicto, un comienzo y un desenlace, hay muchas capas y sentidos que aparecen como la escena en la casa y en la cárcel donde ella hace su última jugada para salvarlo y es dramático.

Lo que viene: la serie de María Marta García Belsunce para HBO Max

En medio de todo el reconocimiento que estuvo viviendo durante este año, la actriz recibió con alegría la propuesta para encabezar una nueva serie que tratará sobre el caso de María Marta García Belsunce, en donde se explorará desde la ficción, detalles que no se han relevado sobre este mediático caso que aún tiene a nuestra sociedad en vilo.

"María Marta: el crimen del country", es una ficción para HBO Max bajo la dirección de Daniela Goggi y que ya ha terminado de rodar. Protagonizada por Laura Novoa y Jorge Marrale, la serie se estrenará en algún momento del 2022. “El caso de María Marta es como el reestreno de Okupas en donde ya hay un imaginario colectivo, no tenés que contar una historia nueva, sino que vas a contar algo sobre lo cual todo el mundo tiene una opinión, hasta la gente más joven que no nació cuando se dio el caso. Me da mucha ansiedad para cuando se estrene”, aseguró Celentano.



-“El reino” era un ficción y en el caso de María Marta es algo que pasó realmente, ¿cómo te llega esa propuesta y cómo estás llevando las filmaciones?

-Si bien es un caso real la propuesta es una ficción inspirada en el caso de María Marta y por eso hay muchas licencias, a mí me toca hacer a Irene Hurtig con quien tengo un parecido físico y es algo que estaban buscando. En mi caso tengo mucho material audiovisual, de notas, de testimonios y eso está buenísimo porque uno a veces se crea esos personajes, pero cuando existe uno tiene un material hermosísimo para trabajar y eso me encanta. Es la segunda vez que me pasa con una persona viva, no tengo relación con ella, pero sí pude ver mucho de su persona. Es un personaje que tiene un arco narrativo muy interesante. Tiene un cambio enorme como persona, no sólo por las cosas que le pasaron sino porque ha sido una mujer que va para adelante, yo la vi así y la interpreté así.

La serie pone foco en otros aspectos que no fueron contados porque mientras vivimos en caso lo hicimos a través de los medios, que jugaron un rol fundamental, por lo menos en el encarcelamiento de Carrascosa y otros familiares y eso no habría pasado si no hubiera habido miles y miles de tapas hablando de esto. Ahí se conjugaron dos aspectos, la necesitad de los medios por vender y también el de la Justicia por cerrar el caso y limpiar un poco su imagen, tapando los procesos judiciales que se hicieron mal.

Entrevista: Vanesa Odino

Edición de video: Santiago Chalita