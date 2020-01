Entre lágrimas, Sol Pérez habló de su enfrentamiento con Mónica Farro: "No la estoy pasando bien, bajé mucho de peso"

Mónica Farro y Sol Pérez protagonizaron un gran escándalo en Mar del Plata por lo que debieron suspender la obra 20 millones que encabeza Carmen Barbieri. Lo que parecía una simple pelea de compañeras de trabajo desencadenó en un fuerte conflicto, que llevó a momentos de mucha angustia para la "Chica del Clima".

Ayer por la tarde, Farro habló sobre lo ocurrido y acusó a Pérez de haberla insultado en un camarín. Incluso, la vedette dijo que su compañera la provocó y le insistía para que ella le pegase. Sin embargo, Sol tiene una visión distinta de lo ocurrido.

“No voy a hablar de nada, no tengo ganas. Yo nada más quiero que se cumplan mis condiciones en el contrato y nada más. Después ya está todo bien”, dijo Sol esta tarde en diálogo con Implacables, mientras llegaba al teatro.

Si bien intentó mostrarse entera, La sobri de Pérez terminó quebrándose en llanto y pidió no dar más entrevistas. "Solamente quiero que se me de un buen ambiente de trabajo. Peso 20 kilos de todo lo que bajé de peso. Estaba viendo los comentarios en las redes sociales, subí una foto y hay gente que me pone ‘tirale un pedazo de carne’, cosa que a mí jamás me pasó. Chicos, no la estoy pasando bien...”, reveló