Susana Giménez fue internada por coronavirus en Uruguay: "Tiene baja saturación de oxígeno"

Ayer se confirmaba la noticia de que Susana Giménez se contagió de coronavirus en Uruguay. Ella misma aseguró que si bien estaba con fuertes dolores en el cuerpo, estaba recuperándose junto a su hija Mecha Sarrabayrouse en la intimidad de su hogar. Sin embargo, el cuadro empeoró y la conductora tuvo que ser internada.

Según los medios uruguayos, la diva ya está en la sala VIP del 4° piso del Sanatorio Cantegril luego de que le realizaran una placa de tórax porque "tiene baja saturación de oxígeno". Su hermano, Patricio Giménez fue el que anunció la noticia y explicó que le harán varios estudios, en diálogo con Teleshow.



El sanatorio no informará de manera oficial cómo evoluciona la salud de Susana Giménez hasta mañana, según cuentan los propios medios del país vecino.

Susana Giménez está vacunada pero se contagió coronavirus igual

Recordemos que Susana Giménez había recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer el pasado 24 de abril en el Campus de Maldonado, en Uruguay. "Tienen un presidente fantástico. Es un país distinto”, expresó al momento de aplicarse la primera dosis.

“Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”, le confirmó en ese momento a Jonatan Viale en Radio Rivadavia.



Hace tan sólo unos días, el 3 de junio pasado, La Su había sido convocada para inocularse con la segunda dosis. Sin embargo, al no haber alcanzado la inmunidad total que proporciona la vacuna luego de 14 días, Susana se contagió covid.



"Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, dijo en un audio que le envió al periodista Luis Novaresio en A24 tras confirmarse la noticia de que era covid positivo.