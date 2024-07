Los fanáticos de "The Bear" están de festejo: la tercera temporada de la aclamada serie de FX ya está disponible en Disney+. Se trata de diez nuevos episodios que pueden ser disfrutados en su totalidad, prometiendo elevar aún más la vara que las temporadas anteriores habían dejado.

Antes de que veas la nueva temporada, recordamos qué tener en cuenta sobre la trama. En esta nueva entrega de "The Bear", seguimos de cerca a Carmen "Carmy" Berzatto (interpretado por Jeremy Allen White), quien junto a su protegida, Sydney Adamu (Ayo Edebiri), se enfrenta a nuevos retos para convertir su tienda de sándwiches en un restaurante de primera clase. "Si no está perfecto, no sale", es la consigna que el chef le transmite a su equipo, reflejando la alta exigencia y el perfeccionismo que han caracterizado tanto a los personajes como a la producción misma.

Lo nuevo de la serie se estrenó bajo una gran expectativa, especialmente después del éxito en la temporada de premios, incluyendo los prestigiosos Emmy®, Golden Globe® y los premios otorgados por SAG-AFTRA®. Según White, el rodaje comenzó con una gran presión, pero rápidamente recobraron la confianza gracias a la química y el compromiso del equipo. "Se volvió a sentir como algo divertido. Se volvió a sentir como algo posible", comentó.

Qué esperar de la nueva temporada de "The Bear"

Esta vez, Carmy y Sydney se encuentran en un nuevo nivel de colaboración. Sin embargo, la alta presión y las expectativas no serán fáciles de manejar, y las tensiones comenzarán a aumentar. "Creo que Carmy hace lo que siempre hace: se mete de lleno en el trabajo y trata de imponerse desafíos. Al hacerlo, también se los impone a todos los que lo rodean, y se convierte en alguien difícil de soportar", explicó White.

En esta temporada también veremos un desarrollo más profundo de la relación entre Carmy y Sydney. A pesar de la admiración que ella siente, trabajar juntos como iguales revelará facetas más caóticas del personaje.

El elenco completo, incluyendo a Richie (Ebon Moss-Bachrach), Natalie "Sugar" Berzatto (Abby Elliott), Marcus Brooks (Lionel Boyce), Tina Marrero (Liza Colón-Zayas) y Neil Fak (Matty Matheson), enfrentará una serie de nuevos desafíos y oportunidades. La serie continúa explorando el dolor y las experiencias humanas compartidas, un tema que ha sido central desde sus inicios.

Las primeras dos temporadas completas también están disponibles en Disney+, en la nueva sección de Star, para aquellos que quieran ponerse al día o revivir los momentos más intensos antes de sumergirse en la nueva temporada.