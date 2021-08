Tras su salida de La Voz, Guido Encinas sobre Lali Espósito: "Estando las cámaras apagadas…"

El ex participante de La Voz Argentina, Guido Encinas se refirió a su paso por el certamen de canto de Telefe y entre varias declaraciones se animó a revelar qué pasa una vez que las cámaras de apagan. En ese sentido, habló sobre Lali Espósito; también de La Sole.



Primero, el ex concursante contó que eligió a Soledad Pastorutti porque “es una artista con la que conecto muchísimo”, ya que “yo soy de Corrientes, mamé el folclore desde muy chico y escuché sus canciones siempre”.



“Una de las primeras canciones que aprendí es Enero, que la interpreta Soledad Pastorutti, fue una de las primeras canciones que canté”, dijo y agregó que “fue un honor que me haya elegido. El honor fue doble: Lali Espósito también. Pero había que elegir a una y por eso me fui con Soledad”, explicó.



En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, se refirió a lo mucho que aprendió en su paso por La Voz: “Escucharla a Soledad me transmitió el profesionalismo que tiene. Es una mujer completa, no solo en el canto, en la puesta en escena. Es una mujer muy técnica”, dijo.



Además, Guido Encinas sostuvo que “hay momentos donde uno tiene sus deslices y ella estuvo ahí para darme sus consejos. Todos los consejos que ella da y que todos dan en las devoluciones son cuestiones que hay que tenerlas siempre para seguir formándose”, resaltó.

Qué dijo Guido Encinas sobre Lali Espósito tras ser eliminado de La Voz

Continuando la entrevista, el ex participante también habló de Lali Espósito, de quien dijo que “es una mujer muy auténtica, me siento muy identificado” y valoró que “te da consejos aún estando las cámaras apagadas”. También contó que Lali “me felicitó muchísimo y hablamos mucho de esa cuestión de la energía, de vivirla”.

“La Voz me hizo ver que la música es por lo que quiero seguir viviendo, por lo que quiero seguir existiendo, me hizo saber que la música es lo que quiero para toda la vida”, sostuvo de forma contundente Guido quien expresó sus ganas de que gane Francisco: “Ojalá que el finalista sea Francisco, se lo merece. Tiene un corazón gigante. Me hice muchos amigos y uno de ellos es Francisco. Realmente es una persona gigante y ojalá que le vaya muy bien, que pueda llegar a la final, y sino su camino ya está marcado, eso es lo que tiene que seguir haciendo”, cerró.