"Último primer día": Eleonora Wexler y elenco revelan todos los detalles del atrapante thriller de Flow

“Ultimo primer día” es la nueva serie original de Flow que estrenó este jueves. Se trata de un thriller policial inquietante que se centra en la investigación de un crimen perpetrado durante la fiesta del “último primer día” (UPD) de un exclusivo colegio costero.

Protagonizada por Eleonora Wexler, el español Marc Clotet (Física o Química y La voz dormida), Rafael Spregelburd, Ana Celentano y Juana Viale, y dirigida por Diego Palacio. Desde CARAS Digital pudimos charlar con varios de los protagonistas de esta nueva producción de Story Lab escrita por Lucas Molteni, Nacho Viale, Sol Levinton, Ricardo Morteo y el propio Palacio.



“Es un proyecto que con Nacho venimos trabajando hace bastante, desde hace años. Empezó como una serie de adolescentes y fue ganando capas con el desarrollo. Llegamos a una historia que nos gustaba y que queríamos filmar”, aseguró Diego Palacio sobre la serie.

Los jóvenes protagonistas de la serie son interpretados por Minerva Casero, Santiago Achaga, Lautaro Rodríguez, Lion Federico Bagnis, Candela Saitta, Diego Benedetto y Agustina Benavides, entre otros, y Palacio tuvo la oportunidad de trabajar codo a codo con ellos. “Fue un desafío juntar y cruzar generaciones, que los diálogos fueran fluidos y que funcionaran. El enfoque de mi dirección estuvo en la historia y en los actores, que todo sea creíble”, nos dijo sobre su trabajo con el elenco.



Eleonora Wexler, una detective con un misterio propio

En “Último primer día”, Eleonora Wexler encarna a la detective Victoria Duval, una mujer que además de lidiar con la investigación en la escuela, tiene un pasado muy inquietante. “Cuando leí el guión no paré hasta llegar al final. Si me atrapó a mí pensé que era algo que a la gente también le iba a gustar. Me gustó mucho por la trama en cuando a mi personaje tenía cosas interesantes para contar, un mundo anterior que se podía visualizar”, destacó la actriz en diálogo con CARAS Digital.



Sobre participar de un policial de este calibre, la actriz aseguró que es algo que le divierte, aunque no haya tenido muchos roles en este género. “Siempre es lindo encarar el personaje de una detective, cuando veo películas de ese género me encantan, el ver cómo hacen, la habilidad, la inteligencia diferente, y justo me tocó hacer de esta investigadora que está atravesada por algo muy personal dentro de esa historia que sucede en ese colegio”, contó.



“Creo que en la Argentina faltan cosas de este género, entonces cuando aparece la oportunidad de hacer algo de este estilo y que está bien escrito quise ir para adelante. Es un espacio para que seguir creciendo”, dijo sobre la producción llevada adelante por Story Lab.

Este es un thriller con una carga dramática muy importante, y con adolescentes, que nunca había trabajado en este género con jóvenes, con una madre, fue muy interesante.

Victoria y Delfina, dos amigas con mucho pasado oculto

En la trama el personaje de Wexler se cruzará con el de Ana Celentano, que interpreta a la directora del colegio en donde se investiga este hecho policial. “Hay una pica entre ellas dos, hay algo del pasado que marcó el vínculo entre Delfina y Victoria”, relató la intérprete.

Por su parte, Celentano también se sintió captada por el guión de la serie, el que leyó “de un tirón”. “Me gustó mucho el personaje, esta directora medio compinche, que tiene un secretito guardado, que tiene su misterio”, dijo en diálogo con este medio. “La relación de mi personaje, Delfina, con los chicos transita por ese lugar muy importante porque ella tiene su vida puesta en la escuela, y con Victoria tiene una relación de mucha amistad, se conocen y saben sus secretos, y tienen un vínculo que a lo largo de la serie va cambiando mucho”, agregó.



“Hay algo de la centralidad del personaje de Eleonora en las entrevistas con cada uno, el tronco de este árbol es eso, es ella probando estrategias, elaborando hipótesis y a mí eso me encanta, cuando veo una serie de este género que te permite ir pensando en diferentes posibilidades junto a los personajes me atrapa muchísimo. Ahí te atrapa la serie”, expresó Ana sobre el intrincado mundo de UPD.

Llega a un punto que vos querés saber qué pasó con estas dos minas, cuál es el secreto.

El fenómeno del “Último primer día”

En los últimos años, en la Argentina, se dio este fenómeno de celebración y descontrol que los alumnos del último año del secundario realizan como símbolo de la finalización de su paso escolar. Se trata de salir a festejar en primer día de clases, que será el último de los que deberán, por primera vez, ir a la escuela.

“Yo me pregunto ¿quién lo inventó? ¿Por qué aceptamos todo esto como adultos? Esta está cosa en descontrolar antes del primer día de clases. Creo que nosotros tenemos que preguntarnos de dónde salió y esto y por qué lo avalamos. Igualmente, no siento que la serie intente bajar línea sobre esto, sino que relata una situación que se da, no hay una moralina”, analizó Eleonora Wexler sobre este evento.



“Esta cuestión del Último primer día es un concepto muy nuevo entre los chicos, esta cosa de festejar este día de algo que se va a terminar, siento que está la idea de eso de querer seguir siendo esto que soy hoy”, dijo por su parte Ana Celentano y agregó: “Yo fui todo lo contrario en mi vida, cuando terminé la escuela no quise volver más a eso, siempre fui para adelante, y en este caso la serie creo que lo aborda como algo que está pasando sin una visión moralista, es una realidad que en medio se mezcla con esta ficción que nos convoca”, cerró.