Uno de los hombres que se fotografió con el cuerpo de Maradona pidió disculpas

En medio de la tristeza por la muerte de Diego Maradona tomó lugar un verdadero escándalo al viralizarse unas fotos del cuerpo sin vida del crack. Varios hombres parte del staff de la funeraria a cargo del velatorio, se fotografiaron con los restos del ex futbolista a cajón abierto. El enojo de la familia y el repudio masivo, terminó en que los responsables fueran despedidos de sus cargos. Ahora, uno de ellos dio la cara.



"Yo llame a Claudia porque es lo que corresponde. Lógicamente está muy enojada, furiosa. Me dijo que era la foto que justamente no querían y que jamás debía haber pasado", explicó Matías Picón, Gerente de Sepelios Pinier ante la furia de Claudia Villafañe, que al igual que sus hijas Dalma y Gianinna temían que esto sucediera.





Claudio, uno de los protagonistas de esas repudiables fotos junto al cajón de Diego Maradona, habló con el programa de radio Vuelta de rosca para dar su versión de los hechos. "Lo que pasó es que lo estábamos acomodando para llevarlo y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos", comenzó.



"Mirá que yo hice servicio al papá de Diego Maradona, al cuñado y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. No me saqué una foto en vida sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención, sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo ha tomado a mal. Sé que molestó", continuó.





Además, Claudio hizo hincapié en que la funeraria Pinier "ha trabajado con todos los Maradona" y que jamás tuvieron un problema. "Han sacado esa foto y la han viralizado. No fue sacada directamente de mi teléfono esa foto. Estoy recibiendo amenazas porque me conocen, soy del barrio. Hay gente que le molestó y todas esas cosas. Me dicen me van a matar, que nos van a romper la camioneta", agregó sobre el repudio que generó su foto con Diego Maradona.

Sorprendido con lo que pasó, el protagonista se sincero y sostuvo que "jamás pensó que iban a subir o que pasarían las fotos en un grupo de Whatsapp". "Hoy yo pido disculpas a la familia. En ese momento, eran los nervios de que era Diego Maradona, de que se lo llevaba a la Casa Rosada para que Claudia, Dalma, Gianinna y los familiares más íntimos pudieran despedirse. La empresa Pinier tampoco tiene la culpa de esto", dijo.





Por último, Claudio contó que tras viralizarse la foto con Diego Maradona "lo echaron de la empresa" y aprovechó para defender a su hijo, quien también aparece en la foto: "Tiene 18 años. Le dijeron que era una selfie y levantó el pulgar. No más que eso, estaba trabajando conmigo", cerró.