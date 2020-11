Ximena Capristo, durísima con Gustavo Conti: "Me molestó su actitud machista"

Si bien no están separados, Ximena Capristo y Gustavo Conti no atraviesan su mejor momento. Ella misma fue la encargada de divulgar las pruebas de la infidelidad de su marido y ahora se animó a confesar qué es lo que más le molesta de la presente crisis que atraviesan.

"Ese día que publiqué las cosas fue un domingo, antes de un feriado, donde tuvimos una cena con un amigo y delante de él me hace quedar como una mentirosa. Todo por la chicaneada de que soy hiriente”, comenzó Ximena Capristo con su relato en su paso por LAM.

En ese sentido, Andrea Taboada, quiso saber si efectivamente Conti le metió los cuernos: “La verdad no lo voy a saber nunca a eso, y si eso hubiese sucedido y planteado de antemano, como lo habíamos hablado, estaría todo bien. Salté por esa situación en la que me trata de mentirosa. Cuando volvíamos en el auto publiqué los mensajes, sin decirle, lo arrobé y se dio cuenta al otro día. Yo me dormí tranquila”, contestó la entrevistada.

“Creo que la relación va tomando diferentes momentos. En tantos años y planteado previamente esto de que no me molestaba si hacía la suya y yo la mía, pero juntos y criar a nuestro hijo. Es lo que me salió a hacer a mí. Y después hice esto de los mensajes porque no me gusta que me traten de mentirosa, por eso lo hago público”, explicó Ximena Capristo ante el asombro del panel de LAM y el propio Ángel de Brito.

Luego, la ex Gran Hermano continuó con su relato sobre qué pasó una vez que dio a conocer lo que sucedía entre ella y su pareja: “Tenía mensajes de un montón de personas, pero los mensajes habrán durado menos de una hora publicados. Después dije, estoy loca y los borré. No quería exponerlo, pero me enojé. Sigo enojada”.

“Él me preguntó qué publiqué. Ahí charlamos de la situación, tranquilos los dos, porque estaba el nene. No va el grito, estamos en otra etapa. Me dice que nada que ver, que la piba siempre le escribía y que le contestó, no sabe por qué de esa forma y que me ama”, contó Ximena Capristo sobre Gustavo Conti.

“Lo que me molestó es su actitud machista de que él no quiere que esté con nadie, pero él quiere hacer la suya. Eso me molestaba. Juzgo esta actitud. ¿Qu éme molesta y por qué hago esto? Porque sos un forro, me haces quedar como mentirosa, me decís que no haga esto y vos haces tu vida y lo que querés. El no es un tipo machista, pero eso es una actitud machista”, finalizó Ximena Capristo al respecto.