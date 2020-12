Ximena Capristo y Gustavo Conti tomaron una importante decisión para hacer que la pareja funcione

Este año fue muy especial para Gustavo Conti y Ximena Capristo, ya que tuvieron algún distanciamiento luego de que ella asegurara que él le había sido infiel. Tras esta profunda crisis, decidieron darse una nueva chance y priorizar el bienestar de Félix, el hijo que tienen en común. Sin embargo, ella dio detalles de cómo es la dinámica de pareja tras haber recompuesto el vínculo y así hacer que "las cosas funcionen".



Tras haber descubierto la infidelidad de su marido, Ximena contó que Conti se fue de la casa. "Obviamente vamos a pasar las fiestas juntos", sostuvo Ximena Capristo, en ese sentido, en dialogo con Marina Calabró, dando por hecho que si bien no conviven, por estas fechas decidieron juntarse de igual forma.



"Seguimos en casas separadas pero estamos bien, recomponiendo la relación. No sé si sigo enojada, nos estamos llevando bien", agregó Ximena Capristo, sin explicar mucho más.

Asimismo, Ximena Capristo se refirió al futuro de la relación: “Vamos a tratar de solucionar las cosas e ir para adelante. La casa es de los dos y a nuestro hijo lo amamos los dos entonces es un acuerdo donde no hay odios, esas cosas no me gustan me parece feo. Que eso no iba a suceder, termine como termine la situación ni tampoco lo voy a echar de casa”.

"Esperemos que todo salga bien y que podamos volver a vivir juntos, que todo se solucione y que fluya. Principalmente por Félix (su hijo), todo lo que hago y toda esta situación la hago por él, sin dudas”, cerró Ximena Capristo.