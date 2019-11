Yanina Latorre admitió que estuvo separada de su esposo Diego

Yanina Latorre reconoció en Los Ángeles de la Mañana que estuvo varias veces separada de su esposo, Diego Latorre, y decidieron disimular en reiteradas oportunidades el mal momento. La angelita tuvo que contar lo que le tocó vivir cuando Ángel De Brito le pidió que diera más detalles sobre el tema, cuando analizaban la relación de Cinthia Fernández y Baclini.

“¿Pero vos estás separada desde hace cuatro meses?”, le preguntó Ángel, haciendo referencia a la crisis de Cinthia y Martín.

“No, ahora no estoy separada, pero muchas veces he estado muy mal”, reconoció. “Pará, pará. Yanina vos te metés sola”, la frenó el conductor, dándole lugar a que diera más detalles.

“Si me querés, no me preguntes”, disparó Latorre.. “Te voy a preguntar igual. ¿Vos estuviste separada y la careteaste?”, le consultó Angel.

“Yo he estado separada de Diego y lo careteamos. No te voy a decir cuándo, pero lo careteamos”, cerró la esposa de Diego Latorre.

Hace dos años atrás, trascendió que el exjugador le había sido infiel con la mediática y ex vedette Natacha Jaitt, lo que en su momento generó un escándalo.