Yanina Latorre habló de la estafa que tendría cómo víctimas a las amigas de su hija, Lola

Yanina Latorre se refirió al escándalo que sacude a su entorno: una joven conocida de su hija Lola Latorre habría robado números de tarjetas de crédito y habría gastado por lo menos 25 mil dólares de sus amigas. Así lo cuenta la panelista de LAM en primera persona.

“Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, sostiene Yanina Latorre en un audio, donde además se refiere a que madres y padres comenzaron a retar a sus hijas y a quitarles las tarjetas por los estrafalarios gastos que supuestamente hacían.

“Un día se juntaron las amigas, que son como 8, y contaron que a todas les habían cortado las tarjetas y que les había pasado lo mismo. Allí se dieron cuenta de que era una de ellas”, sumó Yanina Latorre.

Cuál fue la reacción de Yanina Latorre tras la filtración de los audios por la estafa

Luego de que se filtraran los audios en los que la panelista de LAM relataba lo que aconteció en el entorno de su hija, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido y se inundaron de memes en los que compararon a la joven con la famosa estafadora Anna Sorokin, que llegó a la masividad después que Netflix se inspirara en su vida para hacer la serie "Inventing Ana".

No me llamen mas por el caso lola meyer. TIENE 17 AÑOS. Se viralizo un audio privado mio. Como tb de otras mamas del cole. No voy a hablar del tema. Es menor de edad y no es publica. — Yanina Latorre (@yanilatorre) April 20, 2022

Entre los miles de comentarios que circularon en las redes, muchos hicieron hincapié en los gastos estrafalarios que la acusada hacía a su corta edad.

Dada la repercusión, muchos fueron a buscar la palabra oficial de Yanina Latorre.



"No me llamen mas por el caso. TIENE 17 AÑOS. Se viralizó un audio privado mío. Como también de otras mamás del cole. No voy a hablar del tema. Es menor de edad y no es pública.", sentenció dando por finalizado el tema.

Yanina Latorre dio los motivos de la separación de Lola Latorre

Yanina Latorre habló esta noche en LAM sobre los verdaderos motivos por los que su hija Lola Torres terminó la relación con su novio de toda la vida, Jerónimo Chaves.

La penalista, respetando el duelo y la privacidad de su hija, afirmó que la relación de su Lola terminó debido a un desgaste interno de la pareja. Era una relación de muchos años, la cual tenían, según Yanina Latorre, desde muy chicos. “Creo que sólo sabían ser novios”, comentó.

Al llevar tantos años juntos, el vínculo entre las familias también entró en duelo, tanto así, que, al parecer, la madre de Jero aún está procesando la separación, al igual que Lola y por supuesto Jerónimo.

Sobre los motivos de la ruptura, Yanina Latorre agregó: "¡Por ahí se desgastan, empiezan a discutir o a pelearse. Ella se quiere ir a bailar con sus amigas, él con sus amigos y empieza el reproche”, expresó la panelista de LAM, luego agregó, “Se llevan divino y es mejor así”.