Zaira Nara le hizo un "desesperado" pedido a Wanda Nara

En el día de hoy Wanda Nara está cumpliendo años, motivo por el cual su hermana Zaira Nara usó las redes para dejarle un sentido mensaje. Además, utilizó el mismo medio para hacerle un "desesperado" pedido.

Es que si bien desde ya hace varios años que viven en diferentes países, lo cierto es que Zaira no se acostumbra a tener lejos a su hermana. Es por eso que aprovechó el especial día para manifestar su "desesperación" por volver a tener a Wanda Nara en el país, teniendo en cuenta que hace tan sólo unos días anduvo por acá paseando y aprovechó para conocer a su sobrino, Viggo.



"Sólo los que te conocemos realmente podemos reconocer la dicha de tenerte cerca. No imagino una vida sin nuestra charla diaria, amo nuestros distintos puntos de vista sobre un mismo problema y también amo que por más que me cueste reconocerlo encontrás la solución a todo mucho antes que yo.", comenzó Zaira Nara.









"Desde chiquitas jugando, aconsejándonos, peleándonos, amigándonos , divirtiéndonos. Jugando a que estábamos en un programa de tv , jugando a ser mamás y hoy ya las dos con nuestras familias formadas viviendo todos aquellos sueños como realidades por las que luchamos mucho. Estamos muy lejos pero siempre tan cerca", agregó la conductora en su mensaje para su hermana.

Por último, Zaira cerró con el pedido especial a Wanda Nara: "Te deseo el mejor de los años! Vengan rápido que no aguantamos más las video llamadas! Te amo Wan. Feliz cumpleeeee".